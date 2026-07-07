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FRANCE

OM : Fenerbahçe proche d’un accord pour Greenwood… avec un transfert payable en 7 fois ?

Par Louis Chrestian - 7 Juil 2026, 16:40
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le feuilleton Mason Greenwood pourrait connaître un tournant majeur. Selon plusieurs médias turcs, Fenerbahçe aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour recruter l’attaquant anglais.

Une information à prendre avec prudence tant qu’aucune confirmation officielle n’est tombée, mais le dossier semble clairement avancer entre les deux clubs.

Un transfert à plus de 50 M€ évoqué

Toujours selon ces mêmes échos, Fenerbahçe serait prêt à verser 45 millions d’euros fixes à l’OM, avec un paiement étalé en sept échéances.

Des bonus pourraient ensuite faire grimper l’opération au-delà des 50 millions d’euros. Un montant qui correspondrait aux exigences marseillaises, alors que plusieurs prétendants surveillent également la situation de Greenwood.

Ces derniers jours, différentes sources évoquaient surtout des discussions encore ouvertes entre les deux clubs. Fenerbahçe aurait notamment cherché à se rapprocher du prix réclamé par l’OM, qui ne souhaitait pas brader son attaquant.

Un contrat de quatre ans, plus une année en option

Sur le plan contractuel, Mason Greenwood aurait accepté un bail de quatre saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

L’attaquant de 24 ans pourrait même rejoindre directement le stage de préparation de Fenerbahçe en Autriche, signe que les discussions seraient très avancées.

Le joueur avait déjà été annoncé en accord avec le club turc sur ses conditions personnelles, même si la négociation avec Marseille restait alors le principal obstacle.

L’OM proche d’un énorme coup financier ?

Pour Marseille, une vente à plus de 50 millions d’euros représenterait un énorme mouvement dans ce mercato. Greenwood a retrouvé une forte valeur sportive et marchande depuis son arrivée sur la Canebière, attirant aussi l’attention de clubs comme la Roma ou l’Atlético de Madrid.

Mais attention : à ce stade, l’accord OM-Fenerbahçe à 45 M€ plus bonus n’a pas été confirmé par une source officielle du club marseillais ou turc. Le dossier est brûlant, mais la signature reste attendue avant de pouvoir parler de transfert bouclé.

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