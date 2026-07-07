OM : un ancien de l’OGC Nice ciblé pour renforcer la défense ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille pourrait tenter un gros coup en défense cet été. Alors que plusieurs départs sont évoqués dans l’arrière-garde olympienne, Jean-Clair Todibo serait entré dans le viseur du club phocéen.

Selon l’insider anglais Calum Campbell, l’OM travaillerait sur un possible transfert de l’international français, aujourd’hui en grande difficulté du côté de West Ham.

Todibo ne veut pas jouer en Championship

Relégué en Championship après une saison catastrophique, West Ham s’apprête à vivre un été mouvementé. Et Jean-Clair Todibo ne serait clairement pas disposé à accompagner les Hammers en deuxième division anglaise.

À 26 ans, l’ancien défenseur de Toulouse et de l’OGC Nice souhaiterait rapidement retrouver un projet plus ambitieux. Sa situation se serait encore tendue après son refus de disputer le dernier match de la saison face à Leeds.

Un épisode qui aurait fragilisé un peu plus son avenir à Londres. West Ham souhaiterait désormais s’en séparer, notamment pour alléger une masse salariale devenue trop importante en vue de la saison prochaine.

L’OM passe à l’action pour un gros renfort

D’après Calum Campbell, l’intérêt marseillais est concret : l’OM aurait déjà commencé à travailler sur la possibilité de faire venir Jean-Clair Todibo.

Le profil du défenseur tricolore coche plusieurs cases pour Marseille. Formé en France, habitué à la Ligue 1 et doté d’une solide expérience européenne, Todibo pourrait apporter du caractère, de la vitesse et de la qualité de relance à la défense olympienne.

Son passage très remarqué à Nice lui avait permis de s’installer comme l’un des défenseurs centraux les plus intéressants du championnat. De quoi faire de lui une vraie opportunité, si West Ham accepte de revoir ses exigences à la baisse.

OM ont travaillé sur un transfert potentiel pour Jean Clair Todibo



Son avenir à West Ham est compromis après qu'il a refusé de jouer le dernier match contre Leeds, et les Hammers souhaitent le retirer de la masse salariale pour la saison en Championship.



🤍🩵⚔️ — Calum Campbell (@Camclaret1Calum) July 6, 2026

Marseille anticipe plusieurs départs derrière

Cette piste intervient alors que l’OM pourrait perdre plusieurs éléments défensifs cet été. Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina font partie des joueurs dont l’avenir est régulièrement évoqué ces derniers jours.

Dans ce contexte, recruter un joueur du calibre de Todibo permettrait à Marseille de sécuriser un poste majeur tout en envoyant un signal fort sur le mercato.

Reste désormais à savoir si l’OM aura les moyens de boucler un dossier forcément coûteux. Mais avec un Todibo poussé vers la sortie par West Ham et décidé à éviter la Championship, la piste mérite clairement d’être suivie.