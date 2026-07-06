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FRANCE

ASSE : Benjamin Bouchouari de retour en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian - 6 Juil 2026, 10:40
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Benjamin Bouchouari pourrait-il déjà retrouver la Ligue 1 ? L’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne est annoncé dans le viseur de l’OGC Nice, qui étudierait une arrivée du joueur de Trabzonspor cet été.

Selon le média turc Fanatik, le Gym préparerait une offre comprise entre 7 et 8 millions d’euros pour convaincre le club turc de lâcher son milieu marocain de 24 ans. Une information à prendre avec prudence, mais qui pourrait relancer l’avenir d’un joueur encore très apprécié dans le Forez.

Nice se renseigne sur l’ancien Stéphanois

Après son passage remarqué à l’ASSE, Benjamin Bouchouari avait choisi de rejoindre Trabzonspor afin de découvrir un nouveau championnat. Mais son aventure turque ne s’est pas déroulée comme prévu.

Le Marocain sort d’une saison compliquée, avec seulement 705 minutes disputées. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il pourrait toutefois profiter de la volonté de Trabzonspor de réorganiser son effectif et de libérer des places dans son quota de joueurs étrangers.

Dans ce contexte, un retour en France pourrait représenter une vraie opportunité pour le milieu de terrain.

Une offre à 8 millions qui interroge

Le montant évoqué par la presse turque surprend néanmoins. L’OGC Nice serait actuellement contraint de vendre avant de pouvoir réellement investir sur le marché des transferts.

Difficile donc d’imaginer le club azuréen sortir immédiatement 7 à 8 millions d’euros pour un joueur qui reste sur une saison très discrète en Turquie. Un prêt avec option d’achat, ou un montage plus progressif, semblerait davantage correspondre à la situation niçoise.

La piste pourrait aussi n’être qu’à un stade très préliminaire, avec une simple prise de renseignements autour de la disponibilité du joueur.

Bouchouari a besoin d’une relance

Pour Benjamin Bouchouari, la priorité semble claire : retrouver du temps de jeu et un environnement dans lequel il peut exprimer ses qualités techniques.

À Saint-Étienne, le milieu marocain avait montré une vraie capacité à casser les lignes, à résister au pressing et à apporter du mouvement entre les lignes. Son profil pourrait séduire plusieurs clubs de Ligue 1, pas seulement Nice.

Les supporters stéphanois suivront forcément ce dossier avec attention. Car malgré une aventure turque compliquée, Benjamin Bouchouari reste un joueur dont le talent n’a jamais réellement été remis en cause.

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