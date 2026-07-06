OM : Greenwood convoqué ce lundi, son transfert encore loin d’être bouclé

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mason Greenwood sera-t-il bien présent ce lundi à la Commanderie ? Alors que la presse italienne annonçait que l’attaquant anglais pourrait sécher la reprise de l’Olympique de Marseille, L’Équipe apporte une version très différente: sauf joueurs encore engagés à la Coupe du monde, tout le groupe professionnel est attendu pour reprendre l’entraînement.

Ces dernières heures, Il Messaggero avait affirmé que Mason Greenwood ne devrait pas participer à la reprise marseillaise. Une information qui faisait forcément réagir, alors que l’Anglais est annoncé sur le départ et que son entourage pousse pour un transfert à Fenerbahçe.

Mais selon L’Équipe, l’OM ne prévoit pas de traitement particulier pour ses joueurs potentiellement transférables. Mason Greenwood, comme les prêtés revenus au club ou les éléments placés sur le marché, doit donc être présent ce lundi matin à la Commanderie pour les traditionnels tests médicaux et physiques.

Greenwood sur le départ, mais l’OM ne cède pas

L’avenir de Mason Greenwood reste l’un des grands dossiers du mercato olympien. L’attaquant de 24 ans ne semblait pas forcément disposé à revenir en Provence, lui qui aurait rendu les clés de sa maison à la fin de la saison.

Son entourage pousse notamment pour rejoindre Fenerbahçe. Mais l’OM ne compterait pas accepter les conditions proposées jusqu’ici par le club turc. Tant qu’aucune offre jugée satisfaisante n’arrive sur la table, Greenwood reste donc un joueur marseillais… et devra reprendre l’entraînement avec le reste du groupe.

Genesio et Lorenzi changent de méthode

Ce retour collectif marque aussi une rupture avec les deux derniers étés à Marseille. Sous Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, plusieurs joueurs avaient été placés dans un loft, à l’écart du groupe principal, afin de faciliter leur départ.

Cette fois, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi semblent vouloir adopter une approche différente. À l’exception des Mondialistes, tous les joueurs sont logés à la même enseigne, y compris ceux dont l’avenir paraît incertain.

Une méthode qui pourrait permettre à certains indésirables de rebattre les cartes durant la préparation estivale. Bruno Genesio avait déjà vécu une situation similaire à Lille, en conservant dans son groupe des joueurs annoncés sur le départ, comme Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb, devenus ensuite importants chez les Dogues.

Mason Greenwood est donc attendu à la Commanderie ce lundi. Reste désormais à savoir s’il sera encore là lorsque le mercato refermera ses portes.