OM Mercato : Stéphane Richard prépare un gros retournement de situation pour ses tauliers

Dans un contexte de forte pression financière, le président de l’OM Stéphane Richard a annoncé vouloir conserver certains cadres… mais à moindre coût.

À l’OM, le mercato d’été s’annonce particulièrement agité. Dans un entretien accordé à La Provence, le président du club Stéphane Richard a dressé un constat clair de la situation et des priorités immédiates, marquées par une nécessité de restructuration profonde de l’effectif et des finances.

« Dans l’immédiat, il y a le mercato. On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe », explique-t-il, insistant sur la double dynamique voulue par la direction : dégraisser sans immobilisme sportif.

« 80% du volume de vente repose sur quelques joueurs »

Selon lui, l’essentiel du chantier repose sur quelques éléments majeurs de l’effectif actuel. « Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs », précise-t-il, laissant entendre que des départs ciblés pourraient permettre d’atteindre rapidement les objectifs financiers fixés.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté assumée de réduction drastique de la masse salariale, un impératif pour un club placé sous surveillance financière et engagé dans une phase de rééquilibrage économique. « L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale », confirme Stéphane Richard.

Des cadres finalement conservés mais à moindre coût ?

Au-delà des ventes, la direction olympienne envisage également des ajustements internes avec certains cadres. Contrairement à ce qui a pu être indiqué, tous les tauliers ne seront pas forcément mis en vente. « Pour certains joueurs, notamment certains cadres, on tentera de négocier pour baisser leurs salaires. Ça peut être une bonne solution pour conserver certains d’entre eux dans l’équipe », indique le dirigeant.

Ces discussions se feront au cas par cas, dans un cadre mêlant contraintes économiques et attachement au club. « Je sais que beaucoup de joueurs sont attachés au club, se sentent bien à Marseille ou dans la région, et n’ont pas forcément envie de partir », ajoute-t-il, soulignant la dimension humaine des négociations à venir.

Cette stratégie hybride — ventes ciblées, ajustements salariaux et reconstruction progressive — illustre un changement de cap assumé à Marseille, où le mercato est désormais autant une opération sportive qu’un chantier économique structurant.