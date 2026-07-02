OM : Lorenzi a identifié cinq départs prioritaires cet été

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le grand ménage a commencé à l’Olympique de Marseille. Alors que le club doit reconstruire son effectif tout en surveillant de très près ses finances, Grégory Lorenzi aurait déjà transmis une liste de plusieurs joueurs à placer durant ce mercato.

Selon L’Équipe, le nouveau directeur sportif marseillais, épaulé par Medhi Benatia, aurait échangé avec plusieurs agents afin d’accélérer certains départs. Cinq noms ressortent clairement : Ulisses Garcia, Amine Harit, Neal Maupay, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang.

Garcia, Harit et Maupay de retour sans garantie

Trois joueurs reviennent de prêt et ne semblent pas assurés de retrouver une place importante à Marseille : Ulisses Garcia après son passage à Sassuolo, Amine Harit après Basaksehir et Neal Maupay après son aventure au Séville FC.

Leur situation apparaît fragile dans un effectif qui doit être remodelé autour du projet de Bruno Genesio. L’OM veut alléger son groupe, réduire certaines charges salariales et éviter d’accumuler les joueurs sans rôle sportif clairement défini.

Pour Lorenzi, l’objectif est simple : trouver des solutions rapidement afin de dégager de la place pour les futures recrues.

Kondogbia et Aubameyang, les dossiers les plus délicats

Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang représentent des cas plus complexes. Les deux joueurs disposent d’un statut, d’une expérience importante et de contrats qui peuvent compliquer leur départ.

Le cas Aubameyang est particulièrement sensible. L’attaquant gabonais ne serait pas fermé à l’idée de rester une saison supplémentaire, notamment parce qu’il aurait une opinion positive de Bruno Genesio. Mais l’OM semble vouloir reprendre le contrôle de sa masse salariale et pourrait être tenté de profiter de sa valeur sur certains marchés étrangers.

Kondogbia, lui, reste un joueur reconnu, mais son coût et son rendement irrégulier pourraient pousser Marseille à envisager une séparation cet été.

L’OM doit vendre à bon prix

Le problème pour Marseille est que les clubs intéressés connaissent la situation financière olympienne. L’OM doit vendre, libérer des salaires et générer des liquidités pour avancer sur son mercato. Une position qui peut forcément inciter les acheteurs à négocier à la baisse.

Dans le même temps, certains cadres comme Pierre-Emile Højbjerg, Hamed Traoré ou Mason Greenwood disposent d’un marché bien plus large. Ces ventes potentielles pourraient permettre à l’OM de récupérer des montants importants, mais elles affaibliraient aussi considérablement l’effectif.

Lorenzi va donc devoir trouver le bon équilibre : se séparer des joueurs qui n’entrent plus dans le projet, sans donner l’impression que Marseille est obligé de tout accepter. Un été crucial s’annonce déjà sur la Canebière.