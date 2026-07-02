Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Un ancien de l’OM se retire de la sélection, Rudi Garcia se voit comme un génie !

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du jeudi 2 juillet 2026.

France – Suède (3-0) : les Bleus ont choqué Zlatan Ibrahimovic

La large victoire de la France contre la Suède (3-0) a conforté Zlatan Ibrahimovic dans son choix de placer les Bleus comme les grands favoris de la Coupe du Monde 2026. Le Suédois a confié sur Fox Sports : « Je l’ai dit avant le match, je n’ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe de France. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner le match. Ils ont fait un très bon match aujourd’hui. Olise, il n’a pas marqué mais il a cette vision que Dembélé et Mbappé n’ont pas, il voit des opportunités de jeu qu’ils ne voient pas même s’ils ont des qualités différentes. On verra jusqu’où la France peut aller mais ça fait peur. Sur les cinq meilleurs joueurs du monde, trois sont dans cette attaque. Dembélé, Olise et Mbappé. Pour les deux autres, vous pouvez rajouter Haaland et Yamal, Messi est dans une autre classe. Mais trois sont dans cette attaque ! Et ce n’est pas simple de faire la combinaison. Par exemple quand le PSG avait Mbappé, Messi et Neymar, ça ne marchait pas à 100%. Mais ces gars-là, ils n’ont pas l’ego de savoir qui sera le numéro 1. Et ils font aussi le travail sans ballon, ce qui est encore plus important. Parce qu’on sait ce qu’ils peuvent faire avec le ballon. Ils peuvent décider du match d’eux-mêmes, tous. C’est effrayant. » Si même Zlatan s’incline…

Angleterre – RD Congo (2-1) : Desabre fier de ses Léopards

Sébastien Desabre et les Congolais ont longtemps cru à une qualification historique pour les 1/8es de finale de cette Coupe du Monde. Mais à l’arrivée, ces Léopards ont été renversés ce mercredi à Atlanta (1-2). Une immense déception certes, mais un apprentissage pour la suite, selon Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC.

« On est déçus parce qu’on y a cru. Je pense qu’on a fait un bon match, mais à la fin, on concède deux situations face à l’un des meilleurs joueurs du monde (Harry Kane), qui marque les deux buts. C’est dommage. En tout cas, aujourd’hui, c’est le moment de féliciter les joueurs pour ce qu’ils ont montré. Ils ont pris beaucoup d’expérience dans cette compétition et en jouant contre des équipes comme celle-là. Le football congolais se construit ainsi. On a peut-être manqué un peu d’expérience sur la fin, mais c’est l’histoire du football. On apprend, on continue à progresser et on poursuit notre route calmement », a-t-il expliqué en après-match.

Angleterre – RD Congo (2-1) : Kane dans l’Histoire des Three Lions

Auteur d’un doublé contre la RD Congo en 16es de finale (2-1), Harry Kane est désormais impliqué dans 101 buts en 83 matchs avec l’Angleterre (84 réalisations, 17 passes décisives). L’attaquant du Bayern Munich est également le premier joueur à inscrire un doublé avec l’Angleterre en phase à élimination directe de la Coupe du Monde depuis Gary Lineker contre le Cameroun le 1er juillet 1990.

Harry Kane est le 1er joueur à inscrire un doublé avec l'Angleterre en phase à élimination directe de la Coupe du Monde depuis Gary Lineker contre le Cameroun le 1er juillet 1990. #ANGRDC — Stats Foot (@Statsdufoot) July 1, 2026

États-Unis : Les Américains l’ont mauvaise

« Pour moi, ce n’est jamais carton rouge. Il n’y a aucune intention de marcher sur le joueur. C’est une action normale dans le football, c’est un accident. Il est très déçu. C’était une action sans aucune mauvaise intention. On ne peut rien faire pour changer ça maintenant. Vous voyez les décisions 50/50 ? Et bien il n’y en avait aucune pour nous », s’est ainsi emporté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel sélectionneur des Etats-Unis Mauricio Pochettino sur le carton rouge reçu par Folarin Balogun.

Sénégal : Un ancien de l’OM se retire de la sélection !

Cadre de l’équipe, Pape Gueye vient d’annoncer sa retraite internationale tant que le staff ne changera pas.

Cadre de l’équipe et auteur d’une belle prestation, Pape Gueye est sorti à la 66e minute alors que son équipe avait fait le plus dur. Le joueur de Villarreal dont la compétition a été solide avec notamment un doublé au match précédent contre l’Irak (5-0) qui a permis de s’extraire de la poule, a été touché par cette élimination rageante.



Alors qu’il n’a que 27 ans, le vainqueur des Coupes d’Afrique des Nations 2021 et 2025 a pris une décision forte. En effet, il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se mettait en retrait de la sélection tant qu’il n’y aura pas eu de changements au sein du staff technique. «Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferais une pause sur la sélection», a déclaré le milieu de Villarreal dans un message sur son compte Instagram. Une sacrée bombe pour le Sénégal qui vient de perdre un élément fort du groupe suite à cette élimination violente.

Belgique : Rudi Garcia avait tout prévu

Le coach français s’attendait à voir son adversaire défendre son but et se déstructurer au fil de la rencontre. Ça n’a pas loupé, et c’est sans doute ce qui a causé l’effondrement des Sénégalais, jusqu’à ce penalty «flagrant» selon les mots de Garcia. «On connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi que vers 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça, parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont fait à 2-1, le match a changé d’âme.» Encore fallait-il avoir le caractère pour revenir dans cette partie, très mal embarquée.