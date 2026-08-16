À LA UNE DU 16 AOûT 2026
[23:50]Le mercato presque bouclé, quatre cadres déclarés intransférables
[23:29]PSG : Hakimi charge les conditions après le revers à Bollaert
[23:09]LOSC : Angers renverse Paris et envoie un avertissement avant la reprise
[22:49]FC Barcelone : Adeyemi envoie un premier signal après son transfert à 22 M€
[22:29]OM : un nouveau rebondissement contrarie sérieusement les plans de Lorenzi
[22:09]PSG, FC Barcelone : La vente à 50 M€ débloque trois dossiers
[21:49]Stade Rennais : Rennes refuse 28 M€, son mercato peut totalement basculer !
[21:29]ASSE Mercato : après la visite médicale, l’officialisation se précise pour lundi
[20:46]PSG : Le boycott du CUP n’a pas vidé le parcage parisien
[20:07]OL : Fenerbahçe dégraisse à 25 M€ avant le grand rendez-vous !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Hakimi charge les conditions après le revers à Bollaert

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 23:29
PSG : Hakimi charge les conditions après le revers à Bollaert

Battu par le RC Lens lors du Trophée des Champions (1-0), le PSG a concédé sa première défaite de la saison. Après la rencontre, Achraf Hakimi a regretté le manque de neutralité autour de cette finale disputée à Bollaert.

La série parfaite du PSG s’arrête à Lens

On vous en parlait avant la rencontre : Luis Enrique avait réservé plusieurs surprises dans son onze face au RC Lens. Elles n’ont pas permis au PSG de poursuivre son début de saison parfait, les Sang et Or s’imposant devant leur public ce dimanche soir (1-0).

Paris a pourtant eu la maîtrise du ballon et plusieurs opportunités. Mais au coup de sifflet final, Achraf Hakimi n’a pas seulement regretté le manque d’efficacité de son équipe. Le Marocain de 27 ans a également pointé du doigt le contexte de cette finale.

Hakimi dénonce une finale pas vraiment neutre

« On a tout fait pour gagner, on a dominé tout le match, mais il y a des situations que nous n’avons pas pu contrôler. Venir jouer dans un terrain comme cela, pas neutre, sans nos supporters… On devrait jouer dans les mêmes conditions », a déclaré le latéral parisien sur Ligue 1+ dans des propos relayés par Foot Mercato.

Hakimi a estimé que ce rendez-vous ressemblait davantage à un match de Ligue 1 qu’à une finale sur terrain neutre, tout en précisant qu’il ne cherchait pas d’excuses. Un constat toutefois nuancé par la présence de supporters parisiens dans le parcage visiteurs, malgré le boycott initialement annoncé.

Une préparation également pointée du doigt

L’international marocain a aussi rappelé que plusieurs joueurs avaient manqué des entraînements ou rejoint le groupe plus tardivement. Le match disputé mercredi avait également laissé peu de temps aux Parisiens pour récupérer avant cette finale.

« On va continuer à travailler pour la suite », a assuré Hakimi. Après cette première alerte et une sortie d’après-match inhabituelle, le PSG doit désormais rapidement tourner la page.

PSGRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : PSG, RC Lens