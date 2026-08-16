PSG : Hakimi charge les conditions après le revers à Bollaert

Battu par le RC Lens lors du Trophée des Champions (1-0), le PSG a concédé sa première défaite de la saison. Après la rencontre, Achraf Hakimi a regretté le manque de neutralité autour de cette finale disputée à Bollaert.

La série parfaite du PSG s’arrête à Lens

On vous en parlait avant la rencontre : Luis Enrique avait réservé plusieurs surprises dans son onze face au RC Lens. Elles n’ont pas permis au PSG de poursuivre son début de saison parfait, les Sang et Or s’imposant devant leur public ce dimanche soir (1-0).

Paris a pourtant eu la maîtrise du ballon et plusieurs opportunités. Mais au coup de sifflet final, Achraf Hakimi n’a pas seulement regretté le manque d’efficacité de son équipe. Le Marocain de 27 ans a également pointé du doigt le contexte de cette finale.

Hakimi dénonce une finale pas vraiment neutre

« On a tout fait pour gagner, on a dominé tout le match, mais il y a des situations que nous n’avons pas pu contrôler. Venir jouer dans un terrain comme cela, pas neutre, sans nos supporters… On devrait jouer dans les mêmes conditions », a déclaré le latéral parisien sur Ligue 1+ dans des propos relayés par Foot Mercato.

Hakimi a estimé que ce rendez-vous ressemblait davantage à un match de Ligue 1 qu’à une finale sur terrain neutre, tout en précisant qu’il ne cherchait pas d’excuses. Un constat toutefois nuancé par la présence de supporters parisiens dans le parcage visiteurs, malgré le boycott initialement annoncé.

Malgré le boycott annoncé, les supporters du PSG sont présents en nombre à Lens. Sous les huées de Bollaert, le parcage parisien donne de la voix. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089052128400584792

Une préparation également pointée du doigt

L’international marocain a aussi rappelé que plusieurs joueurs avaient manqué des entraînements ou rejoint le groupe plus tardivement. Le match disputé mercredi avait également laissé peu de temps aux Parisiens pour récupérer avant cette finale.

« On va continuer à travailler pour la suite », a assuré Hakimi. Après cette première alerte et une sortie d’après-match inhabituelle, le PSG doit désormais rapidement tourner la page.