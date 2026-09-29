OM : McCourt a acté sa rupture avec le PSG, Richard part au bras de fer avec Létang (LOSC) !

L’OM veut continuer à peser dans les instances du football européen mais la position du PSG dans les plus hautes instances pourrait lui faire de l’ombre…

L’OM ne joue pas uniquement sur les terrains. Quelques mois après l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence du club, Marseille cherche déjà à renforcer sa présence dans les instances du football européen. Le siège laissé vacant par Pablo Longoria au conseil d’administration de l’EFC, l’European Football Clubs, est en effet toujours à prendre. Deux dirigeants français se sont positionnés : Stéphane Richard et Olivier Létang.

Richard et Létang se disputent la place de Longoria

Pablo Longoria avait été élu au conseil d’administration de l’ancienne ECA en septembre 2023. Après son départ de la présidence de l’OM en février 2026, l’Espagnol a également quitté ses fonctions au sein de plusieurs instances, laissant notamment cette place européenne vacante. L’élection destinée à lui trouver un successeur doit se tenir ce mardi à Copenhague. Pour Stéphane Richard, l’enjeu est important.

Le président marseillais peut notamment mettre en avant son expérience dans le monde des affaires et son passé à la tête de la GSMA, l’organisation internationale représentant les acteurs de la téléphonie mobile. Un profil différent de celui des dirigeants traditionnels du football européen. Mais le président de l’OM n’est pas seul. Olivier Létang, son homologue du LOSC, est également candidat.

Le dirigeant lillois dispose d’un solide réseau dans le football européen et peut mettre en avant son expérience de longue date dans les instances. Il s’appuie également sur les performances du LOSC, présenté comme le deuxième club français à l’indice UEFA. La bataille reste décrite comme courtoise et sans véritable acrimonie. Mais elle n’en demeure pas moins intéressante pour le football français, puisque deux présidents de Ligue 1 se disputent un poste au sein d’une instance représentant près de 850 clubs professionnels masculins et féminins.

Al-Khelaïfi dans l’équation, l’OM joue la rupture

C’est ici que le dossier prend une dimension particulièrement intéressante pour l’OM. Le président de l’EFC n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi. Or, selon L’Équipe, sa position pourrait compter dans cette élection. En septembre 2023, le patron du PSG avait soutenu les candidatures de Juan Sartori, à Monaco, et de Pablo Longoria pour intégrer l’instance. À cette époque, Longoria était encore proche de l’environnement parisien. Depuis, la situation a radicalement changé. L’Équipe rappelle que Frank McCourt a depuis adopté une stratégie de rupture avec le PSG et son président. Cette fracture s’inscrit dans un contexte plus large de désaccords politiques et économiques autour de la gouvernance du football français.

Longtemps, Frank McCourt et Nasser Al-Khelaïfi entretenaient des relations beaucoup plus constructives. Mais depuis 2025, le propriétaire de l’OM a publiquement pris ses distances avec certaines orientations défendues par le camp parisien et a appelé à une réforme de la gouvernance du football français. Le contexte a donc changé au moment même où Stéphane Richard tente de s’installer dans les instances européennes.

Impossible toutefois d’affirmer que cette candidature constitue à elle seule une offensive contre le PSG : Richard et Létang défendent chacun leur propre candidature, tandis que le vote doit décider du successeur de Longoria. Mais pour l’OM, obtenir ce siège permettrait de conserver une représentation directe au sein de l’une des principales instances du football européen. Et derrière cette élection se dessine aussi une nouvelle réalité : le club de Frank McCourt n’évolue plus dans le même environnement relationnel qu’il y a encore quelques années avec le PSG.