LOSC Mercato : Giroud lâche une bombe sur son avenir

À la veille de ses 40 ans, Olivier Giroud a livré une annonce forte sur son avenir. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’attaquant du LOSC a indiqué que la saison 2026-2027 pourrait bien être la dernière de son immense carrière.

Le temps commence doucement à rattraper Olivier Giroud. Demain, mercredi 30 septembre, l’attaquant français fêtera ses 40 ans. Un anniversaire forcément particulier pour le joueur du LOSC, qui continue pourtant d’évoluer au plus haut niveau. Mais cette nouvelle bougie pourrait également marquer le début du dernier chapitre de sa carrière.

Giroud pense à raccrocher

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Olivier Giroud s’est montré particulièrement clair au sujet de son avenir.

Le champion du monde 2018 envisage sérieusement de mettre un terme à sa carrière au terme de la saison.

« On pourra faire des interviews pour L’Équipe l’année prochaine, avec plaisir, mais, comme joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison. C’est pour ça que je profite de chaque instant », a confié l’attaquant.

Le mot important reste évidemment « très probablement ».

Giroud n’a pas annoncé officiellement sa retraite, mais son discours laisse clairement penser qu’il se prépare à tourner la page dans quelques mois.

Une dernière saison avec le LOSC ?

Arrivé au LOSC pour poursuivre son aventure au plus haut niveau, Giroud pourrait donc vivre ses derniers mois en tant que footballeur professionnel sous les couleurs lilloises.

À 40 ans, le Français continue de représenter une figure majeure du football hexagonal.

Son expérience, son vécu international et son impressionnant parcours en club font de lui un joueur à part dans le paysage français.

Pour le LOSC, cette saison pourrait donc prendre une dimension particulière.

Chaque but, chaque match et chaque moment partagé avec Giroud pourraient être vécus comme une partie des derniers souvenirs d’une carrière exceptionnelle.

Une carrière hors norme

Avant d’arriver à Lille, Olivier Giroud a connu pratiquement toutes les étapes du très haut niveau.

Montpellier, Arsenal, Chelsea, l’AC Milan puis Los Angeles FC : l’attaquant a construit au fil des années un palmarès particulièrement riche.

Avec l’équipe de France, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, dépassant notamment Thierry Henry.

Son plus grand moment restera évidemment le sacre mondial de 2018 en Russie.

Même s’il n’avait pas marqué durant cette Coupe du monde, son importance dans le système de Didier Deschamps avait été considérable.

« Je profite de chaque instant »

Cette phrase résume probablement le mieux l’état d’esprit actuel de Giroud.

À l’approche de ses 40 ans, le Français sait que les derniers mois de sa carrière sont peut-être déjà comptés.

Plutôt que de fixer uniquement son regard sur la suite, il veut donc profiter pleinement de cette ultime aventure.

« C’est pour ça que je profite de chaque instant », a-t-il expliqué.

Une manière élégante d’aborder la fin d’une carrière qui aura marqué plusieurs générations de supporters français.

Pour l’instant, Giroud continue.

Mais si ses déclarations se confirment, le football français devra bientôt dire au revoir à l’un de ses attaquants les plus emblématiques.

Et au LOSC, chaque apparition du vétéran pourrait désormais avoir une saveur particulière.