L’OM poursuit son développement numérique avec une nouvelle annonce importante pour son avenir.

L’OM continue de renforcer ses liens avec ses supporters. Le club marseillais vient d’annoncer un nouveau partenariat avec le Groupe Chiliz, acteur mondial des solutions blockchain dédiées au sport et au divertissement.

De nouvelles expériences pour les supporters de l’OM

Cette collaboration permet à l’Olympique de Marseille de lancer son Fan Token officiel et d’intégrer un réseau qui compte déjà plus de 60 partenaires sportifs à travers le monde. Une nouvelle étape dans la stratégie numérique du club. L’objectif de ce partenariat est avant tout de proposer de nouvelles façons de vivre sa passion pour l’OM. Les détenteurs du Fan Token pourront notamment accéder à des expériences exclusives liées au club. Parmi les possibilités annoncées figurent notamment la possibilité de fouler la pelouse du CEPAC Vélodrome, de visiter le centre d’entraînement aux côtés de légendes marseillaises ou encore de participer à des rencontres virtuelles avec les joueurs. Les supporters pourront également être associés à certains votes concernant la vie du club. L’idée est donc de créer une relation plus interactive entre l’OM, ses joueurs et sa communauté.

Pour Alexandre Dreyfus, PDG du Groupe Chiliz, l’arrivée de l’OM constitue une étape importante pour l’écosystème Fan Token : « Nous sommes ravis d’accueillir un nouveau grand nom du football français parmi nos prestigieux partenaires internationaux. Les supporters de l’Olympique de Marseille sont connus dans le monde entier pour leur passion et leur ferveur. Ils disposeront bientôt d’un nouveau moyen de vivre et d’exprimer leur passion pour leur club, sur et en dehors du terrain. » Le dirigeant ajoute que Chiliz souhaite accompagner l’OM dans le développement de sa relation numérique avec ses supporters. Un enjeu devenu majeur pour les grands clubs européens.

L’OM veut multiplier les interactions avec ses supporters

Du côté de Marseille, Alban Juster, Directeur Général de l’OM, présente également cette arrivée comme une nouvelle étape dans la stratégie numérique du club : « L’arrivée de Chiliz dans l’écosystème de l’OM marque une nouvelle étape dans le développement de nos usages numériques. Ce partenariat nous permettra de proposer à nos supporters de nouveaux modes d’interaction avec le club et les joueurs. » Le dirigeant souligne également l’expertise de Chiliz, déjà largement implanté dans le sport international. Pour l’OM, ce partenariat doit donc permettre de développer de nouveaux usages autour de sa communauté.

L’écosystème Fan Token revendique déjà une présence importante auprès des supporters français. À ce jour, les détenteurs français de Fan Tokens ont bénéficié de près de 4 000 récompenses et expériences proposées par leurs équipes favorites. L’OM vient donc désormais s’ajouter à cet univers. Pour les supporters marseillais, les premières expériences exclusives pourraient rapidement permettre de concrétiser ce nouveau partenariat. Entre expériences au Vélodrome, rencontres avec des légendes, échanges virtuels et votes, le club souhaite ainsi proposer une nouvelle manière de vivre l’OM. Une initiative qui confirme surtout la volonté du club phocéen de poursuivre sa transformation numérique et de renforcer encore son lien avec une communauté de supporters particulièrement importante.