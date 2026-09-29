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FRANCE

OM : McCourt roule sur l’or, les supporters vont lui faire payer

Par Bastien Aubert - 29 Sep 2026, 08:40
Frank McCourt (OM)

Après les révélations sur la fortune de Frank McCourt, les virages du Vélodrome ne devraient pas lui réserver un traitement très favorable pour la prochaine rencontre de l’OM à domicile face à l’Olympiakos.

Le climat reste lourd autour de l’OM. Depuis le début de la saison, les supporters marseillais multiplient les messages visant directement Frank McCourt. Les critiques portent notamment sur les ambitions du club, le mercato et le virage financier pris par la direction.

Une fortune qui alimente la colère autour de l’OM 

Lors de plusieurs rencontres à domicile, les virages ont déjà affiché des banderoles hostiles au propriétaire américain. Face au Paris FC, le message « McCourt sold out » avait notamment été déployé, tandis qu’une autre banderole dénonçait le décalage entre les investissements annoncés et la situation actuelle du club.Les révélations récentes autour de la fortune de Frank McCourt ne risquent pas d’apaiser les tensions.

Le sujet est particulièrement sensible alors que l’OM traverse une période de restrictions financières. La DNCG a encadré la masse salariale et les indemnités de mutations du club, obligeant Marseille à adopter une politique beaucoup plus prudente sur le marché des transferts. Dans ce contexte, les supporters peuvent difficilement dissocier les difficultés sportives du modèle économique actuellement défendu par la direction. D’autant que McCourt continue de financer le club.

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Le Vélodrome pourrait encore gronder

Le propriétaire américain a encore injecté une somme considérable dans les comptes de l’OM en 2026. Selon L’Équipe, environ 120 millions d’euros ont été apportés depuis le début de l’année, avec un premier versement de 50 millions en février puis un second de 70 millions en juillet. Son entourage a confirmé l’enveloppe globale. Cette donnée permet évidemment de nuancer le débat. McCourt ne s’est pas désengagé financièrement de l’OM. Mais pour une partie du public, la question n’est plus seulement celle des sommes injectées : elle concerne désormais la stratégie globale du club et les ambitions affichées. C’est précisément ce décalage qui nourrit la contestation.

La prochaine grande échéance à domicile en Ligue Europa sera la réception de l’Olympiakos. Le rendez-vous est programmé le jeudi 15 octobre à 21 heures au Vélodrome. Et La Provence annonce que cette rencontre pourrait offrir une nouvelle tribune aux supporters mécontents. Il ne s’agit pas d’affirmer que des actions précises sont déjà programmées, mais le précédent des dernières rencontres montre que McCourt reste clairement dans le viseur des virages. La réception de l’Olympiakos pourrait donc être un nouveau révélateur de l’état de la relation entre Frank McCourt et les supporters marseillais, de plus en plus inflammable. 

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