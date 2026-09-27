OM Mercato : accord trouvé avec un numéro 10 pour cet hiver ?

Malgré sa cure d’austérité, l’OM aurait déjà trouvé un accord de principe avec un joueur en vue du prochain mercato hivernal : Ianis Hagi (Alanyaspor).

Engagé dans une sévère cure d’austérité depuis cet été, l’Olympique de Marseille n’a enregistré la moindre recrue lors du dernier mercato estival. Une situation qui provoquerait des tensions depuis le début de la saison avec le nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, qui reprocherait notamment à Frank McCourt de ne pas avoir tenu ses promesses sur le mercato.

La situation pourrait-elle changer lors du mercato hivernal ? Alors que l’OM pointe à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1 après cinq journées, les dirigeants marseillais pourraient être contraints de renforcer l’effectif de Bruno Genesio cet hiver pour redresser la barre. La marge de manœuvre du club phocéen reste toutefois incertaine et dépendra notamment de sa situation financière, mais aussi de la volonté de Frank McCourt de remettre la main à la poche.

Un accord de principe entre l’OM et Ianis Hagi ?

Comme c’était déjà le cas cet été, même si aucune recrue n’avait finalement débarqué à Marseille, l’OM aurait déjà avancé sur une première piste en vue du mercato hivernal. Et pas seulement puisque le club phocéen aurait trouvé un accord avec Ianis Hagi. Selon les informations du média turc Fanatik, relayées par le compte X @FootRoumain, un accord de principe existerait entre le milieu offensif roumain et l’Olympique de Marseille pour une arrivée cet hiver.

Une piste qui pourrait donc rapidement prendre de l’épaisseur si l’OM obtient le feu vert pour recruter. À 27 ans, Ianis Hagi présente également l’avantage de posséder une solide expérience du football européen.

Ianis Hagi en galère à Alanyaspor

Fils de la légende du football roumain Gheorghe Hagi, Ianis Hagi a été formé au Viitorul Constanța avant de rejoindre la Fiorentina en 2016. Revenu ensuite en Roumanie, il s’est relancé avant de tenter de nouveau sa chance à l’étranger, du côté de Genk puis des Glasgow Rangers. Avec le club écossais, le milieu offensif a notamment remporté le championnat d’Écosse en 2021. Il a également connu un passage en Espagne, à Alavés, et possède une solide expérience internationale avec la Roumanie.

Mais depuis son arrivée à Alanyaspor, Ianis Hagi connaît une période beaucoup plus compliquée. Pas encore titularisé depuis le début de la saison, le Roumain pourrait voir d’un bon œil un départ vers l’OM afin de relancer sa carrière. Marseille pourrait également représenter pour lui l’occasion de découvrir la Ligue 1, après avoir déjà évolué dans plusieurs championnats européens.

L’OM pourrait-il recruter Ianis Hagi ?

Reste désormais à savoir si cette piste pourra réellement se concrétiser. Encore faut-il que l’OM soit autorisé à recruter cet hiver par la DNCG et que Frank McCourt accepte de réinvestir pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Deux conditions indispensables pour permettre à Ianis Hagi de débarquer sur la Canebière lors du prochain mercato hivernal.