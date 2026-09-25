Vente OM : pourquoi Rodolphe Saadé pourrait être le dernier espoir

Alors que les rumeurs de vente de l’OM repartent de plus belle, la piste menant à un richissime investisseur du Moyen-Orient semble une nouvelle fois s’éloigner. Dans ce contexte, le nom de Rodolphe Saadé apparaît comme l’une des rares options crédibles. Mais le patron de CMA CGM a-t-il réellement intérêt à reprendre le club marseillais ?

À Marseille, le feuilleton de la vente de l’OM semble ne jamais devoir prendre fin. Depuis plusieurs années, l’Arabie saoudite et différents investisseurs étrangers sont régulièrement présentés comme de potentiels successeurs de Frank McCourt.

Mais malgré les nombreuses rumeurs, aucune opération concrète n’a encore vu le jour. Dans un contexte sportif et financier particulièrement délicat, les supporters attendent pourtant un signal fort et espèrent toujours l’arrivée d’un propriétaire capable de donner une nouvelle dimension au projet.

Pour Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et consultant pour Football Club de Marseille, la piste d’un rachat venu du Moyen-Orient ne repose actuellement sur aucun élément sérieux.

Aucun intérêt concret venu des « pays exotiques »

Dans l’émission de FCM diffusée sur YouTube, Jean-Charles De Bono a refroidi les espoirs de ceux qui imaginent une vente imminente à l’Arabie saoudite ou à un autre État fortuné.

« Aujourd’hui, dans les pays exotiques, on ne parle pas de l’Olympique de Marseille. Cela peut, peut-être, se déclencher un peu plus tard. Mais à ce jour, je dis que l’on ne parle pas de l’OM », a-t-il affirmé.

Le constat est donc clair : malgré les bruits persistants, aucun grand projet de reprise étranger ne semblerait actuellement se dessiner. Frank McCourt pourrait éventuellement chercher un actionnaire minoritaire afin d’obtenir de nouveaux moyens, mais même cette opération s’annonce compliquée.

Saadé, le candidat idéal sur le papier

Dans ce contexte, le nom de Rodolphe Saadé revient inévitablement. Le dirigeant de CMA CGM possède une immense puissance financière, entretient un lien profond avec Marseille et connaît déjà parfaitement l’environnement du club.

Son entreprise est également devenue un partenaire majeur de l’OM. Rodolphe Saadé semble donc cocher de nombreuses cases : un investisseur français, solidement implanté dans la ville, capable de comprendre son identité et disposant des moyens nécessaires pour porter un projet ambitieux.

En l’absence d’une offre concrète venue du Moyen-Orient, le patron de CMA CGM pourrait apparaître comme la solution la plus naturelle pour succéder un jour à Frank McCourt.

Une reprise pourtant jugée trop compliquée

Jean-Charles De Bono estime toutefois que cette piste est loin d’être évidente. La proximité de Rodolphe Saadé avec Marseille, souvent présentée comme un avantage, pourrait aussi devenir une contrainte majeure.

« Rodolphe Saadé est costaud. Il a une société qui marche super bien, mais il est sur place. Donc il devrait déléguer sa société, car cela lui prendra du temps s’il investit dans l’OM. Bien sûr que l’on voterait pour lui, mais il vit ici et ce serait trop compliqué pour lui », a expliqué l’ancien Marseillais.

Racheter l’OM ne représente effectivement pas un investissement classique. Le futur propriétaire devrait composer avec une pression populaire considérable, une exposition médiatique permanente et des attentes sportives particulièrement élevées.

Les banderoles visant Frank McCourt constituent notamment un avertissement pour les éventuels candidats. En vivant et en travaillant quotidiennement à Marseille, Rodolphe Saadé serait directement exposé aux critiques en cas de mauvais résultats.

McCourt face à un sérieux problème

La situation place Frank McCourt dans une position délicate. Les investisseurs étrangers annoncés depuis plusieurs années ne se manifestent pas concrètement, tandis que le candidat local le plus crédible ne semble pas décidé à franchir le pas.

Rodolphe Saadé possède sans doute le profil financier et territorial idéal pour reprendre l’OM. Mais cela ne signifie pas qu’il souhaite assumer la gestion quotidienne et la pression entourant le club.

La vente de l’Olympique de Marseille reste donc encore très hypothétique. À ce jour, Saadé apparaît peut-être comme l’option la plus séduisante pour les supporters, mais pas nécessairement comme la plus probable. Pour Frank McCourt, trouver un repreneur suffisamment puissant et réellement prêt à s’engager dans le volcan marseillais pourrait constituer une mission particulièrement difficile.