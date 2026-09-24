OM Mercato : Genesio a envoyé un nouveau signal très inquiétant au RC Lens pour Meïté

Le RC Lens espérait profiter de la situation de Bamo Meïté, mais la blessure de Derek Cornelius du côté de l’OM pourrait changer la donne.

Le dossier Bamo Meïté vient peut-être de prendre une nouvelle tournure. Alors que le RC Lens s’était récemment intéressé au défenseur de l’OM, la situation marseillaise pousse désormais Bruno Genesio à revoir ses plans. La grave inquiétude autour de Derek Cornelius pourrait notamment offrir davantage de responsabilités à l’Ivoirien.

Meïté, une solution qui devient précieuse à l’OM

Bamo Meïté n’avait pas encore bénéficié d’un véritable rôle dans la rotation marseillaise cette saison. Pourtant, Bruno Genesio avait clairement ouvert la porte à son retour dans le groupe au début du mois, expliquant que le défenseur aurait « des opportunités » à saisir. Ces opportunités pourraient finalement arriver plus vite que prévu.

Derek Cornelius s’est en effet blessé avec le Canada et pourrait être absent plusieurs mois. Le sélectionneur Jesse Marsch a évoqué une blessure à la hanche et une indisponibilité potentiellement longue, même si le diagnostic définitif reste attendu.

Un nouveau signal pour Lens

Cette situation constitue forcément un élément important dans le dossier Meïté. Récemment, le RC Lens avait identifié le défenseur marseillais comme une piste pour renforcer sa défense après la blessure de Maik Nawrocki

Mais avec Cornelius potentiellement éloigné des terrains pendant plusieurs mois, l’OM dispose d’une raison supplémentaire de conserver Meïté. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans l’axe peuvent désormais devenir particulièrement utiles à Genesio.

Le message envoyé à Lens est donc pour le moins mitigé : Meïté reste un joueur susceptible d’être sollicité sur le mercato, mais son importance potentielle dans la rotation marseillaise vient de grimper.

L’OM va devoir trancher

Avec un calendrier chargé et une profondeur limitée en défense, Marseille ne peut pas se permettre de perdre une solution supplémentaire. Le scénario d’un départ de Meïté vers Lens paraît donc désormais plus compliqué à envisager à court terme.

Pour le joueur, cette blessure pourrait paradoxalement représenter une véritable occasion. Alors qu’il était encore en retrait dans la hiérarchie, Meïté pourrait profiter des circonstances pour obtenir enfin du temps de jeu et convaincre définitivement Genesio.

Pour Lens, le dossier devient ainsi plus incertain. Et pour l’OM, la priorité semble désormais claire : conserver suffisamment de solutions pour traverser cette période délicate.