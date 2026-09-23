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FRANCE

OM : ça chauffe pour Genesio, McCourt ne peut pas le virer ! 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 13:40
Bruno Genesio (OM)

Si l’état d’esprit vindicatif de Bruno Genesio n’a pas changé depuis dimanche soir, les dirigeants de l’OM seraient dans l’incapacité de le remercier de leur plein gré.

La situation de Bruno Genesio devient de plus en plus tendue à l’OM. Après un début de saison très compliqué, l’entraîneur marseillais reste particulièrement remonté contre les conditions dans lesquelles il a débuté son aventure olympienne. Et cette colère commence à poser problème en interne.

Genesio toujours vindicatif à l’OM 

Selon RMC Sport, l’état d’esprit de Bruno Genesio sera particulièrement surveillé durant cette trêve internationale. Le coach de l’OM serait toujours très agacé et frustré par le mercato réalisé cet été. Genesio aurait notamment reçu des garanties concernant l’arrivée de renforts. Des promesses qui, à ses yeux, n’auraient pas été tenues.

Pascal Olmeta est même allé beaucoup plus loin. « Monsieur McCourt a trahi Genesio. Il lui avait promis de ne pas vendre la colonne vertébrale et lui avait promis des recrues. Au final, on a vendu et il n’y a eu aucune recrue. C’est une trahison », a-t-il affirmé sur RMC Sport.  Le message est clair.

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Une explication de texte entre Genesio et sa direction semble désormais incontournable. Les prochaines discussions pourraient permettre de remettre les choses à plat après un début de saison particulièrement mouvementé. Car les griefs ne sont pas uniquement du côté de l’entraîneur.

La direction de l’OM a aussi des griefs contre Genesio 

D’après L’Équipe, les dirigeants de l’OM auraient eux aussi plusieurs griefs à formuler à Bruno Genesio. Le club lui aurait notamment demandé de donner davantage de place aux jeunes de l’OM. L’objectif était de les faire progresser, de les valoriser et, à terme, de pouvoir réaliser des ventes.

Un projet que Genesio n’aurait pas suffisamment suivi jusqu’ici. Les tensions sont donc réciproques. Et malgré cette situation, un départ de l’entraîneur ne serait pas simple à envisager. La raison ? Son salaire. Bruno Genesio toucherait environ 400 000 euros par mois.

Une indemnité de départ représenterait donc une opération particulièrement coûteuse pour l’OM. Autrement dit, même si les relations venaient encore à se détériorer, la direction marseillaise disposerait de marges de manœuvre limitées. Genesio reste donc en place mais la discussion qui s’annonce avec ses dirigeants pourrait être particulièrement musclée.

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