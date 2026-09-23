Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Meïvyn Agesilas, ailier qui évoluait avec la réserve de l’ASSE, se prépare à ouvrir un nouveau chapitre après plusieurs saisons sous le maillot vert.

Meïvyn Agesilas va écrire une nouvelle page de sa carrière. Après son expérience dans les rangs de l’ASSE, Peuple Vert annonce que l’ailier formé chez les Verts se prépare à quitter le Forez pour relever un nouveau défi.

Agesilas quitte l’ASSE d’un commun accord

Arrivé au centre de formation stéphanois en U16, le jeune joueur a progressivement gravi les échelons au sein du club avant de découvrir le National 2 avec la réserve. Une progression qui lui a permis de poursuivre son apprentissage au fil des saisons, jusqu’à se retrouver aujourd’hui à l’aube d’un nouveau chapitre. Alors que l’exercice 2026-2027 vient de débuter, l’avenir d’Agesilas ne s’écrira finalement pas à l’Étrat. Ces dernières semaines, l’ailier a notamment poursuivi sa préparation individuelle, dans l’attente d’une nouvelle opportunité pour relancer sa dynamique.

Cette opportunité devrait désormais prendre forme. Malgré un contrat qui liait encore Meïvyn Agesilas à l’ASSE pour une saison, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Le joueur ne figurera donc pas dans le groupe stéphanois pour la saison 2026-2027. Une décision qui vient mettre un point final à une aventure débutée plusieurs années auparavant, lorsque l’ailier avait rejoint les rangs du centre de formation en U16.

Direction la Ligue 2 pour le jeune ailier des Verts ?

Pour Agesilas, l’objectif est désormais de retrouver rapidement un projet lui permettant de jouer et de poursuivre sa progression. Et sa prochaine destination pourrait déjà être connue. D’après PV, l’ailier stéphanois serait en effet en contacts avancés avec un autre club de Ligue 2. Les discussions portent sur un projet qui doit lui permettre de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière après cette séparation avec l’ASSE.

Si les derniers détails sont réglés, Meïvyn Agesilas pourrait donc rapidement découvrir un nouvel environnement et poursuivre son parcours dans l’antichambre de l’élite. Après plusieurs saisons chez les Verts, l’ailier s’apprête ainsi à ouvrir un nouveau chapitre. Une page se tourne à l’ASSE, avec la Ligue 2 qui pourrait désormais servir de nouveau point de départ à sa carrière.