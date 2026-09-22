Capitaine de l’ASSE, Julien Le Cardinal (29 ans) a décelé la première limite des Verts sous la houlette d’Ian Cathro.

L’ASSE est toujours leader mais Julien Le Cardinal a déjà identifié un problème que les Verts vont devoir régler rapidement. Après trois premières journées très convaincantes, avec un seul petit but encaissé, l’ASSE a nettement perdu de sa solidité défensive.

Le Cardinal regrette les erreurs évitables à l’ASSE

Les Verts ont ainsi concédé sept buts lors de leurs quatre rencontres suivantes. Une statistique qui contraste forcément avec le début de championnat et qui met en lumière certaines erreurs individuelles. Parmi les épisodes qui restent en travers de la gorge de Julien Le Cardinal, les deux buts encaissés à Metz (2-2) occupent une place particulière.

Pour le capitaine stéphanois, l’ASSE ne concède pourtant pas énormément d’occasions, mais la moindre erreur se paie actuellement au prix fort. « Il y a quelques buts qui sont vraiment évitables. Les deux à Metz. Mais si on ne fait jamais d’erreurs non plus, personne n’est parfait. Ce n’est pas facile à expliquer. On ne concède pas beaucoup, mais on paie toujours cash les petites erreurs, on va dire », a expliqué le défenseur central sur RMC Sport.

L’investissement des Verts est total avec Cathro

Pas question pour autant de remettre en cause l’état d’esprit du groupe. Le capitaine des Verts assure que l’investissement reste total, même lorsque les résultats sont moins favorables. « Il n’y a pas de relâchement, même dans l’engagement. On ne peut pas gagner tous les matchs, j’aimerais bien. Mais le plus important, c’est de rebondir vite », a ajouté Le Cardinal.

L’ASSE conserve donc la tête du championnat, mais le message est clair : si les Verts veulent continuer à jouer les premiers rôles, ils devront retrouver rapidement leur solidité défensive. Sous les ordres d’Ian Cathro, la première limite est désormais identifiée.