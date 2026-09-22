Coupable de la lourde défaite encaissée par le Stade Rennais à Lyon (0-4), Franck Haise encaisse des critiques estampillées PSG.

La lourde défaite du Stade Rennais à Lyon (0-4) n’a pas seulement laissé des traces au classement. Pour ce déplacement au sommet au Groupama Stadium, Franck Haise avait décidé de chambouler son équipe en effectuant sept changements dans son onze de départ. Un choix qui n’a pas payé, Rennes s’inclinant lourdement face à l’OL.

« Haise n’a pas conscience qu’il doit être le Luis Enrique de Rennes »

Après la rencontre, Haise a d’ailleurs reconnu sa part de responsabilité dans cette prestation ratée. Mais pour Walid Acherchour, le problème ne se limite pas à cette composition d’équipe. Le consultant de RMC Sport estime que le technicien du Stade Rennais doit désormais prendre une autre dimension à la tête du club breton.

« J’ai l’impression qu’Haise se met dans une zone de confort. Il n’a pas conscience qu’il doit être le Luis Enrique de Rennes, l’entraîneur qui fait passer un cap au club. Je le trouve un peu détaché », a analysé Acherchour sur RMC Sport.

Des conséquences pour le Stade Rennais ?

Une comparaison qui place forcément Haise face à un défi de taille. Depuis son arrivée, l’ancien entraîneur du RC Lens doit installer une véritable dynamique au Stade Rennais et permettre au club de franchir un nouveau palier.

Pour Acherchour, cela passe notamment par une implication et une exigence comparables à celles affichées par Luis Enrique au PSG. Le revers à Lyon pourrait donc avoir dépassé le simple cadre d’une soirée sans. Avec ses sept changements et une équipe rennaise totalement dépassée, Haise s’est attiré les critiques. Et cette fois, elles viennent directement avec le nom de Luis Enrique en toile de fond.