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FRANCE

PSG : Luis Enrique est fixé sur la blessure de Zaïre-Emery !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 18:39
Warren Zaïre-Emery lors d'OM - PSG

Le verdict est tombé pour la blessure de Warren Zaïre-Emery, contractée lors de la victoire du PSG contre l’OM (1-2).

Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, Warren Zaïre-Emery s’est blessé lors du Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, remporté par les Parisiens (1-2). Touché au cours de la rencontre, le milieu de terrain du PSG a été contraint de déclarer forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Pour pallier son absence, Zinédine Zidane a décidé de convoquer son coéquipier parisien Maghnes Akliouche, qui n’avait initialement pas été retenu dans la liste des Bleus.

Légère blessure à la cuisse pour Zaïre-Emery !

Dans un point médical publié ce lundi soir, le PSG a donné davantage de précisions sur la nature de la blessure de Warren Zaïre-Emery. Le joueur de 20 ans souffre d’une légère lésion à la cuisse gauche et va rester à l’infirmerie durant les prochains jours. « Victime d’une légère lésion à la cuisse gauche lors du match face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, Warren Zaïre-Emery restera en soins cette semaine », a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. Une indisponibilité qui ne devrait donc pas être trop longue, même si son évolution sera à surveiller en vue du prochain match du PSG.

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