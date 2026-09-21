FC Nantes : le programme des matchs amicaux pendant la trêve a fuité !

Le programme du FC Nantes pendant la trêve internationale est connu, avec deux matchs amicaux prévus face au Mans et à Lorient.

Comme annoncé par Grégory Poirier en conférence de presse la semaine dernière, avant la victoire du FC Nantes sur la pelouse de Boulogne (2-1), les Canaris ne resteront pas sans jouer pendant la première trêve internationale de la saison. L’entraîneur nantais avait expliqué vouloir profiter de cette coupure pour organiser plusieurs rencontres amicales et continuer à faire travailler son groupe malgré l’absence des internationaux. Selon Ouest-France, le programme se précise puisque deux matchs de préparation devraient être organisés face à des formations de Ligue 1. Le premier opposerait le FC Nantes au Mans dès samedi prochain, avant une deuxième rencontre face au FC Lorient, prévue le samedi 3 octobre.

Deux matchs pour garder le rythme pendant la trêve

Ces deux rendez-vous permettront à Grégory Poirier de maintenir ses joueurs en rythme pendant cette coupure, mais également de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés depuis le début de la saison. Après un début d’exercice compliqué et alors que le nouvel entraîneur nantais cherche encore la meilleure formule, ces rencontres devraient aussi lui offrir l’occasion de procéder à plusieurs essais et de continuer à faire passer ses principes de jeu. Les Canaris pourront ainsi préparer la reprise de la Ligue 2 dans des conditions proches de la compétition, avec deux oppositions face à des pensionnaires de l’élite.