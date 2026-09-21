À LA UNE DU 21 SEP 2026
[17:40]PSG : le gros coup Koundé menacé par un désaccord à 15 M€
[17:20]FC Nantes : le programme des matchs amicaux pendant la trêve a fuité !
[16:58]OM : le verdict est tombé pour la blessure de Paixão !
[16:40]Stade Rennais : Haise a écarté deux recrues !
[16:15]RC Lens Mercato : Leca a recalé un Brésilien cet été !
[15:50]OM – PSG : une double polémique arbitrale a éclaté après le Classico !
[15:25]ASSE : Cathro a choisi son vice-capitaine, nouveau pied de nez à Larsonneur !
[15:00]FC Nantes : Der Zakarian a donné sa réponse aux Kita pour la baisse de ses indemnités
[14:34]Équipe de France : Mbappé sort du silence sur son clash avec Dembélé !
[14:20]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA annonce de bonnes nouvelles !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le programme des matchs amicaux pendant la trêve a fuité !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 17:20
Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Nantes

Le programme du FC Nantes pendant la trêve internationale est connu, avec deux matchs amicaux prévus face au Mans et à Lorient.

Comme annoncé par Grégory Poirier en conférence de presse la semaine dernière, avant la victoire du FC Nantes sur la pelouse de Boulogne (2-1), les Canaris ne resteront pas sans jouer pendant la première trêve internationale de la saison. L’entraîneur nantais avait expliqué vouloir profiter de cette coupure pour organiser plusieurs rencontres amicales et continuer à faire travailler son groupe malgré l’absence des internationaux. Selon Ouest-France, le programme se précise puisque deux matchs de préparation devraient être organisés face à des formations de Ligue 1. Le premier opposerait le FC Nantes au Mans dès samedi prochain, avant une deuxième rencontre face au FC Lorient, prévue le samedi 3 octobre.

Deux matchs pour garder le rythme pendant la trêve

Ces deux rendez-vous permettront à Grégory Poirier de maintenir ses joueurs en rythme pendant cette coupure, mais également de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés depuis le début de la saison. Après un début d’exercice compliqué et alors que le nouvel entraîneur nantais cherche encore la meilleure formule, ces rencontres devraient aussi lui offrir l’occasion de procéder à plusieurs essais et de continuer à faire passer ses principes de jeu. Les Canaris pourront ainsi préparer la reprise de la Ligue 2 dans des conditions proches de la compétition, avec deux oppositions face à des pensionnaires de l’élite.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot