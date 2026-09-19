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FRANCE

US Boulogne – FC Nantes (1-2) : les Canaris arrachent la victoire, les tops et flops

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 16:02
FC Nantes : La recrue à 15 buts passe déjà un premier test

Mené puis rejoint après l’ouverture du score d’Ignatius Ganago, le FC Nantes a finalement arraché les trois points à Boulogne grâce à un penalty transformé par Thomas Robinet dans le temps additionnel.

Le FC Nantes tient une nouvelle victoire importante. En déplacement sur la pelouse de l’US Boulogne, ce samedi lors de la 7e journée de Ligue 2, les Canaris se sont imposés 2-1 au bout du suspense. Un succès qui intervient après la défaite concédée à Sochaux (1-0) lors de la précédente journée.

Ganago lance Nantes

Longtemps fermé en première période, le match s’est véritablement débloqué après la pause. Bien lancé en profondeur par Ibrahima Sissoko, Ignatius Ganago a pris le dessus sur son défenseur avant de tromper le gardien boulonnais d’une frappe croisée à la 49e minute.

Mais Nantes n’a pas réussi à conserver son avantage. Quelques minutes plus tard, Nolan Binet a profité d’un ballon mal dégagé dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité.

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Les Nantais ont ensuite souffert. Boulogne s’est procuré plusieurs situations et a même cru prendre l’avantage, avant de voir une réalisation refusée pour hors-jeu.

Robinet délivre les Canaris

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Nantes a obtenu un penalty dans les dernières secondes. Après une déviation de la tête de Robinet, Louis Leroux a été fauché dans la surface par le gardien boulonnais.

Thomas Robinet ne tremble pas et transforme le penalty à la 98e minute, offrant une victoire particulièrement précieuse au FC Nantes. Boulogne a par ailleurs terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Mathieu Mion pour un deuxième avertissement.

Les tops nantais

⭐ Thomas Robinet

Difficile de ne pas retenir l’attaquant nantais. Peu en réussite sur une occasion en seconde période, Robinet s’est rattrapé au meilleur moment en transformant le penalty de la victoire.

⭐ Ignatius Ganago

Très actif dès le début de la rencontre, Ganago a été récompensé par son but au retour des vestiaires. Une réaction bienvenue après son erreur qui avait coûté cher à Nantes à Sochaux.

⭐ Maxime Dupé

Le gardien nantais a répondu présent lorsque Boulogne a poussé après l’égalisation, notamment sur une frappe lointaine de Fatar. Il a permis aux Canaris de rester dans le match, même s’il encaisse un but encore une fois largement évitable.

Le flop : une fin de match sous pression

Malgré la victoire, Nantes a encore montré certaines limites dans le jeu. Après l’égalisation boulonnaise, les Canaris ont beaucoup subi et peiné à conserver le ballon. Ils ont finalement trouvé les ressources pour arracher les trois points, mais cette fin de rencontre rappelle que le FCN doit encore gagner en maîtrise.

Avec ce succès 2-1 à Boulogne, Nantes repart donc avec trois points précieux et peut aborder la suite de la saison avec un peu plus de sérénité.

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