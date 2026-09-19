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FRANCE

FC Nantes : à Boulogne, Poirier prépare deux gros changements dans son onze 

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 08:20
Johann Lepenant (FC Nantes)

Grégory Poirier devrait opérer deux changements dans son le onze du FC Nantes pour le périlleux déplacement à Boulogne (14h).

Le changement, c’est maintenant pour Grégory Poirier. Selon L’Équipe, le coach de Canaris devrait apporter deux modifications à son onze de départ du FC Nantes tout en restant fidèle à son 3-5-2. En attaque, le duo composé de Robinet et Cafaro devrait ainsi être reconduit.

Un changement en défense et au milieu

C’est surtout en défense que Poirier pourrait faire évoluer son équipe. Selon L’Équipe, Kelvin Amian, averti lors du déplacement à Sochaux, devrait laisser sa place à Frédéric Guilbert. L’ancien capitaine du FC Nantes pourrait donc retrouver une place dans le onze de départ pour ce rendez-vous important.

Le deuxième changement concernerait l’entrejeu. Toujours selon le quotidien sportif, Johann Lepenant pourrait débuter la rencontre sur le banc. Wility Younoussa serait alors titularisé, mais dans une position plus excentrée sur le côté gauche. 

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Amian et Lepenant sur le banc ?

Ce repositionnement permettrait à Ryad Hachem de retrouver l’axe du milieu de terrain. Cette configuration offrirait donc un visage légèrement différent au FC Nantes, sans pour autant remettre en cause le 3-5-2 privilégié par Grégory Poirier. 

Ces choix restent toutefois à confirmer : la composition officielle des Canaris devrait être connue aux alentours de 13h, soit une heure avant le coup d’envoi de cette rencontre à Boulogne. Le FC Nantes saura alors si Poirier aura finalement choisi de faire confiance à ces deux ajustements pour tenter de ramener un résultat de ce déplacement.

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