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FRANCE

OM : Richard lâche du lourd sur la vente, de nouveaux investisseurs en vue pour McCourt ?

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 08:40
Stéphane Richard, le président de l'OM

Invité de la structure Tangram Center, le président de l’OM Stéphane Richard a fait quelques annonces fortes sur l’avenir du club phocéen. 

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’OM alimente les discussions. Mais si une vente totale du club a régulièrement été évoquée, la stratégie actuellement affichée par le propriétaire américain semble plutôt s’orienter vers la recherche de partenaires.

De nouveaux investisseurs à l’OM ?

Interrogé sur le sujet lors d’un échange organisé par TANGRAM, Stéphane Richard a ainsi écarté l’idée d’une « vente à la casse » et détaillé la réflexion de l’actionnaire américain. « C’est un homme engagé et responsable. Il a dit qu’il allait engager un processus pour trouver des partenaires stratégiques. Ce qui veut tout dire et rien dire. Ça peut être des partenaires au capital, minoritaires, ou d’autres formes de partenariat », a expliqué le président de l’OM.

Cette déclaration ouvre plusieurs possibilités pour l’avenir de l’OM. L’arrivée de partenaires pourrait notamment passer par une prise de participation minoritaire au capital, sans nécessairement remettre en cause la position de Frank McCourt comme actionnaire de référence. Stéphane Richard insiste d’ailleurs sur cette nuance. 

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« McCourt n’est pas dans une optique de vente à la casse »

Selon lui, McCourt ne serait pas dans une logique de céder le club dans son ensemble, mais plutôt de s’entourer afin de poursuivre la reconstruction de l’Olympique de Marseille. « Il n’est pas dans une optique de vente à la casse mais plutôt dans celle de trouver des partenaires pour partager le fardeau de cette reconstruction », a ajouté le président marseillais.

Une stratégie qui avait déjà été évoquée publiquement autour de l’OM : l’hypothèse travaillée n’est donc pas nécessairement celle d’un changement complet de propriétaire, mais celle d’un éventuel élargissement du tour de table.

McCourt toujours aux commandes de l’OM

Pour l’heure, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’un nouvel investisseur va prochainement entrer au capital de l’OM. Aucun nom ni calendrier précis n’a été annoncé par Stéphane Richard. Le message du président est néanmoins clair : Frank McCourt réfléchit à l’arrivée de partenaires stratégiques pour accompagner le club dans sa reconstruction. 

Cela pourrait prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un autre type de partenariat. De quoi relancer forcément les interrogations autour de l’avenir de l’OM et de son actionnaire américain, alors que Stéphane Richard vient tout juste de prendre les commandes du club. Nommé président en juillet 2026, il a par ailleurs fixé comme objectif sportif de retrouver une compétition européenne à terme.

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