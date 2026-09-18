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OM : après Valère Germain et Balerdi, Mohamed Henni a trouvé son nouveau bouc émissaire

Par Louis Chrestian - 18 Sep 2026, 12:20

Furieux après l’humiliation de l’OM sur la pelouse de Besiktas (4-1), Mohamed Henni n’a pas épargné les joueurs marseillais. Le célèbre vidéaste s’en est notamment pris à CJ Egan-Riley, affublé d’un nouveau surnom qui pourrait rapidement lui coller à la peau : « Renault Mégane ».

La nouvelle débâcle de l’Olympique de Marseille a logiquement provoqué la colère de Mohamed Henni. Balayés par Besiktas pour leur entrée en lice en Europa League, les hommes de Bruno Genesio ont affiché de grosses lacunes, particulièrement sur le plan défensif.

Après une première période encore équilibrée, l’OM s’est totalement effondré au retour des vestiaires. Désorganisée, dépassée dans les duels et incapable de protéger son but, la défense marseillaise a vécu une soirée cauchemardesque.

Une prestation qui n’a pas échappé à Mohamed Henni. Comme à son habitude après les rencontres de l’OM, le vidéaste a livré une analyse particulièrement animée du fiasco phocéen. Et s’il a distribué les critiques à plusieurs joueurs, l’un d’entre eux semble être devenu sa nouvelle cible privilégiée.

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Egan-Riley rebaptisé « Renault Mégane »

Déjà peu convaincant depuis son arrivée à Marseille, CJ Egan-Riley a vécu une rencontre très compliquée en Turquie. Le jeune défenseur anglais n’a pas apporté la sérénité attendue et a souffert face aux offensives de Besiktas.

Pour se moquer de sa prestation, Mohamed Henni a décidé de le rebaptiser « Renault Mégane », un jeu de mots construit autour de son nom. Une formule appelée à circuler rapidement sur les réseaux sociaux, notamment auprès de supporters marseillais encore sceptiques concernant le niveau du défenseur.

À Marseille, ce genre de surnom peut rapidement coller à la peau d’un joueur. Mohamed Henni l’a déjà démontré par le passé avec plusieurs éléments de l’effectif phocéen.

Après Germain et Balerdi, une nouvelle cible à Marseille

Lors de son passage à l’OM, Valère Germain avait longtemps été l’un des principaux boucs émissaires du vidéaste. Son manque d’efficacité devant le but avait alimenté de nombreuses vidéos et séquences devenues virales.

Leonardo Balerdi avait lui aussi été régulièrement pris pour cible lors de ses premières saisons marseillaises. L’Argentin était alors critiqué pour ses erreurs défensives et ses prises de risque, avant de renverser progressivement l’opinion grâce à ses performances.

CJ Egan-Riley semble désormais prendre la relève dans le viseur de Mohamed Henni. Le défenseur anglais doit encore s’adapter aux exigences de l’OM, mais ses premières prestations n’ont pas totalement rassuré. Son match à Besiktas risque forcément de renforcer les doutes qui l’accompagnent.

Un surnom qui pourrait lui rester

La défense marseillaise ne peut évidemment pas être tenue seule responsable du naufrage en Turquie. L’ensemble du collectif a sombré en seconde période, tandis que les choix de Bruno Genesio suscitent également de nombreuses interrogations.

Mais dans un club aussi exposé que l’OM, certains joueurs cristallisent plus rapidement la frustration populaire. Avec ce nouveau surnom moqueur, CJ Egan-Riley pourrait bien devenir le symbole des difficultés défensives du moment.

Le jeune Anglais aura rapidement l’occasion de répondre sur le terrain. Avec la réception du PSG dès dimanche, l’OM s’apprête à affronter un nouveau test majeur. Une performance convaincante face au rival parisien constituerait le meilleur moyen pour Egan-Riley d’empêcher la « Renault Mégane » de s’installer durablement dans le paysage marseillais.

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