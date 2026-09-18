OM : Bruno Genesio poussé à la démission après le naufrage à Besiktas

Humilié sur la pelouse de Besiktas (4-1) pour son entrée en lice en Europa League, l’OM traverse une crise profonde avant de recevoir le PSG. Face à l’impuissance affichée par Bruno Genesio, Daniel Riolo estime que l’entraîneur marseillais devrait désormais envisager de jeter l’éponge.

L’Olympique de Marseille continue de s’enfoncer. Après trois revers consécutifs en Ligue 1, les Phocéens espéraient profiter de leur entrée en lice en Europa League pour retrouver un peu de confiance. Il n’en a rien été. Jeudi soir, l’OM a lourdement chuté sur la pelouse de Besiktas (4-1), au terme d’une nouvelle prestation inquiétante.

Les Marseillais ont pourtant résisté pendant la première période. Mais comme lors de leurs précédentes sorties, ils ont progressivement perdu le contrôle de la rencontre avant de complètement sombrer. Les changements opérés par Bruno Genesio n’ont pas permis d’enrayer la chute d’une équipe sans réaction.

Avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OM se retrouve plongé dans une crise majeure. Et le calendrier ne lui offrira aucun répit puisque le PSG se présentera dimanche au Vélodrome.

Genesio reconnaît une équipe à la dérive

À l’issue de la rencontre, Bruno Genesio n’a pas cherché à masquer la gravité de la situation. L’entraîneur marseillais a reconnu traverser l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière.

« Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière. Quand vous êtes dans une période où vous enchaînez les défaites, vous vous raccrochez à peu de choses. Quand cela ne tourne pas comme vous le souhaitez, mentalement, c’est difficile », a-t-il confié.

Plus inquiétant encore, le technicien français a dressé un constat très sévère sur le comportement de son équipe. Selon lui, les mêmes défaillances se répètent match après match.

« La plupart des rencontres se ressemblent, avec des premières périodes assez équilibrées. Puis, au fil du match, notre jeu s’étiole et on perd notre organisation tactique. Il n’y a plus aucune protection de notre défense et on ne court plus ensemble », a déploré Genesio.

Un discours qui traduit l’impuissance actuelle du staff marseillais. Malgré un effectif renforcé et un banc théoriquement plus profond, l’OM ne parvient plus à répondre physiquement, mentalement ou tactiquement.

« Je comprendrais que Genesio jette l’éponge »

Sur RMC, Florent Gautreau a notamment pointé les choix de Bruno Genesio, coupable selon lui d’avoir laissé plusieurs cadres sur le banc au coup d’envoi.

« C’est faible physiquement et psychologiquement. Les joueurs n’y croient plus, ils sont crispés. Genesio part quand même avec ses quatre meilleurs joueurs sur le banc et fait des erreurs en débutant avec une telle charnière. On peut se demander s’il va vouloir rester longtemps dans cette galère », a analysé le journaliste.

Daniel Riolo s’est montré encore plus radical. Pour le polémiste de l’After Foot, la situation semble désormais tellement compromise qu’une démission pourrait permettre à Genesio de sortir d’une spirale devenue incontrôlable.

« Ce n’est pas une défaite, c’est un naufrage. Je me demande si j’ai déjà vu un OM aussi faible. Je comprendrais que Genesio jette l’éponge et dise : “Stop, je ne vais pas y arriver.” Je pense que cela le libérerait », a-t-il lancé.

🗣️ Daniel Riolo après la défaite de l'OM à Besiktas : "Ce n'est pas une défaite, c'est un naufrage. Je me demande si j'ai déjà vu un OM aussi faible. Je comprendrais que Genesio jette l'éponge." pic.twitter.com/KCue0HNvwL — After Foot RMC (@AfterRMC) September 17, 2026

Le PSG comme match de la dernière chance ?

À quelques jours du choc contre le PSG, la pression devient donc maximale autour de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais n’est pas officiellement menacé par sa direction, mais son incapacité à trouver des solutions alimente déjà les premières interrogations concernant son avenir.

Un départ ne garantirait toutefois aucune amélioration immédiate tant les difficultés de l’OM paraissent profondes et collectives. Mais face au rival parisien, une nouvelle lourde défaite pourrait rendre la position de Genesio encore plus inconfortable.

Dimanche, le Vélodrome attendra une réaction. Pour l’OM comme pour son entraîneur, ce Classique ressemble déjà à un rendez-vous sous très haute tension.