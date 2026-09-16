Pronostic Besiktas – OM : Marseille va-t-il sortir de la crise en Turquie ?

Voici l’analyse complète du match de la première journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre Besiktas et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse déjà une première période délicate cette saison. Les Phocéens vont tenter de repartir de l’avant avec un déplacement ce jeudi (21h) sur la pelouse de Besiktas, pour leur premier match de la phase de ligue de la Ligue Europa. Un rendez-vous européen qui pourrait permettre aux hommes de Bruno Genesio de retrouver de la confiance et d’enrayer leur mauvaise dynamique.

Ligue Europa – Besiktas vs OM

Jeudi 17 septembre 2026 · 21h · Besiktas Park

Besiktas : une dynamique presque parfaite

Quatrième du championnat turc la saison dernière, Besiktas a dû passer par les tours de qualification pour décrocher son billet pour la phase de ligue de la Ligue Europa. Et les Stambouliotes ont parfaitement négocié leur parcours européen en éliminant successivement Midtjylland, Hradec Kralove puis Kauno Zalgiris, malgré une défaite sans conséquence au retour contre le club lituanien (1-0).

Sur la scène nationale, le début de saison est également très encourageant. Après une victoire contre Eyüpspor (1-0) et un revers sur la pelouse d’Alanyaspor (1-0), les hommes de Vincenzo Italiano ont accéléré avec trois succès consécutifs en championnat. Ils ont notamment remporté le choc face à Fenerbahçe (2-1) avant de largement dominer Erzurumspor le week-end dernier (3-0). Besiktas occupe ainsi la deuxième place de Süper Lig.

Le club turc s’est surtout considérablement renforcé durant le mercato estival. Alexander Nübel est arrivé pour garder les cages, tandis que Leandro Trossard et surtout Dusan Vlahovic ont rejoint un secteur offensif déjà composé de joueurs comme Vaclav Cerny et Orkun Kökçü. L’attaquant serbe a d’ailleurs rapidement trouvé ses marques avec quatre buts inscrits en championnat.

À domicile, dans l’ambiance toujours particulière du Tüpras Stadyumu, les Aigles Noirs auront donc de solides arguments à faire valoir. Besiktas semble arriver à ce premier grand rendez-vous européen de sa saison avec beaucoup plus de certitudes que son adversaire marseillais.

OM : l’Europe pour stopper l’hémorragie ?

Pour l’OM, cette entrée en lice européenne intervient au contraire dans une période particulièrement compliquée. Les Marseillais avaient pourtant parfaitement lancé leur saison en surclassant Strasbourg (4-0) lors de la première journée de Ligue 1.

Mais depuis, plus rien ne va. Les hommes de Bruno Genesio ont enchaîné trois défaites consécutives face à Monaco (2-0), au Paris FC (2-3) puis à Rennes (1-0). Marseille n’a donc pris aucun point lors de ses trois dernières sorties et n’a marqué que deux buts sur cette période. Une série qui commence forcément à faire naître des interrogations avant un déplacement aussi compliqué en Turquie.

L’effectif marseillais a également été profondément remodelé durant l’été avec les départs de plusieurs cadres, parmi lesquels Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Bruno Genesio doit désormais trouver la bonne formule avec un groupe largement renouvelé.

L’OM conserve malgré tout plusieurs arguments offensifs. Amine Gouiri a déjà inscrit quatre buts en Ligue 1 cette saison, tandis qu’Igor Paixão, Amine Harit ou Angel Gomes peuvent apporter de la créativité autour de lui. Les Phocéens devront cependant retrouver beaucoup plus de solidité et de maîtrise collective s’ils veulent éviter une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Les confrontations entre les deux équipes

Besiktas et l’OM ne se sont affrontés qu’à deux reprises dans leur histoire. C’était lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2007-2008.

À l’aller, au stade Vélodrome, Marseille s’était imposé 2-0 grâce à des buts de Julien Rodriguez et Djibril Cissé. Le match retour avait en revanche tourné à l’avantage de Besiktas, vainqueur 2-1 devant son public.

Près de 19 ans plus tard, les deux clubs vont donc se retrouver sur la scène européenne. Un historique évidemment trop ancien pour dégager une véritable tendance, même si l’OM sait déjà ce que représente un déplacement sur la pelouse du club stambouliote.

Les compos probables

La compo probable de Besiktas : Nübel – Murillo, Agbadou, Topcu, Ouattara – Olaitan, Ozcan, Kokcu – Cerny, Vlahovic, Fakili.

Absents : Trossard, R. Yılmaz (blessés).

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Abdelli ou Gomes – Abdallah, Harit, Paixao – Gouiri.

Absents : Kondogbia, Nnadi (blessés).

Les joueurs à suivre

Dusan Vlahovic (Besiktas) : arrivé cet été en provenance de la Juventus, l’attaquant serbe n’a pas mis longtemps à s’adapter à son nouvel environnement. Avec déjà quatre réalisations en championnat, il représente la principale menace offensive des Stambouliotes. Sa puissance, son jeu dans la surface et son efficacité pourraient mettre à rude épreuve une défense marseillaise encore en rodage après les nombreux changements intervenus durant l’été.

Amine Gouiri (OM) : malgré les difficultés collectives de l’OM, l’ancien Rennais a réussi son début de saison sur le plan individuel avec quatre buts en Ligue 1. Dans une rencontre où Marseille pourrait ne pas toujours avoir la maîtrise du ballon, sa capacité à combiner et à convertir rapidement les situations offensives sera précieuse. Les Phocéens auront probablement besoin d’un Gouiri efficace pour espérer ramener un résultat d’Istanbul.

Les tendances de cotes : Besiktas nettement devant

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Besiktas (1) ≈ 1,77 ≈ 52 % Besiktas favori Match nul (X) ≈ 4,00 ≈ 23 % Possible Victoire OM (2) ≈ 4,20 ≈ 25 % OM outsider

Les bookmakers accordent un avantage assez important à Besiktas avant cette première journée de Ligue Europa. Le succès des Stambouliotes se situe autour de 1,77, alors qu’il faut dépasser les 4,00 pour trouver une victoire marseillaise. Le match nul se situe lui aussi aux environs de cette barre.

Cette différence s’explique principalement par les dynamiques totalement opposées des deux formations. Besiktas reste sur trois victoires consécutives en championnat, dont un succès marquant contre Fenerbahçe, alors que l’OM vient de perdre ses trois derniers matchs de Ligue 1.

Les Turcs auront également l’avantage d’évoluer à domicile et disposent de nombreuses armes offensives avec Vlahovic, Trossard, Cerny ou Kökçü. Marseille conserve toutefois suffisamment de talent dans les derniers mètres pour profiter des espaces que pourrait laisser Besiktas, notamment si les locaux prennent rapidement l’initiative.

Nos pronostics pour Besiktas – OM

Besiktas marque en première période : portés par leur public et en pleine confiance, les Stambouliotes devraient chercher à prendre rapidement le contrôle de la rencontre. L’OM a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois dernières sorties et pourrait souffrir face à l’entame agressive attendue des Turcs. Avec Vlahovic, Trossard et Cerny dans les derniers mètres, Besiktas possède suffisamment de qualité pour faire la différence avant la pause.

: portés par leur public et en pleine confiance, les Stambouliotes devraient chercher à prendre rapidement le contrôle de la rencontre. L’OM a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois dernières sorties et pourrait souffrir face à l’entame agressive attendue des Turcs. Avec Vlahovic, Trossard et Cerny dans les derniers mètres, Besiktas possède suffisamment de qualité pour faire la différence avant la pause. Plus de 2,5 buts dans le match : cette affiche pourrait offrir davantage d’espaces qu’attendu. Besiktas reste notamment sur six buts inscrits lors de ses deux dernières journées de championnat, tandis que Marseille avait concédé trois buts à domicile face au Paris FC. Les Phocéens disposent eux aussi d’arguments offensifs avec Gouiri, Paixão, Harit et Angel Gomes. Une rencontre avec au moins trois réalisations constitue donc un scénario envisageable.

: cette affiche pourrait offrir davantage d’espaces qu’attendu. Besiktas reste notamment sur six buts inscrits lors de ses deux dernières journées de championnat, tandis que Marseille avait concédé trois buts à domicile face au Paris FC. Les Phocéens disposent eux aussi d’arguments offensifs avec Gouiri, Paixão, Harit et Angel Gomes. Une rencontre avec au moins trois réalisations constitue donc un scénario envisageable. Amine Gouiri buteur : l’international algérien est l’un des rares Marseillais à avoir pleinement répondu présent depuis le début de la saison. Auteur de quatre buts en Ligue 1, il devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque phocéenne. Si l’OM parvient à se procurer des situations dans une rencontre qui pourrait être ouverte, Gouiri apparaît comme le joueur marseillais le plus susceptible de les convertir.

Score possible

Besiktas 2-1 OM : Marseille devrait afficher un visage plus conquérant pour son entrée en lice européenne, mais le contexte ne plaide pas vraiment en faveur des hommes de Bruno Genesio. Les Phocéens restent sur trois défaites consécutives et se déplacent chez une équipe de Besiktas en pleine confiance, qui vient notamment d’enchaîner trois victoires en championnat. L’OM possède néanmoins suffisamment de talent offensif pour mettre en difficulté les Stambouliotes et trouver le chemin des filets. Dans une rencontre qui pourrait être disputée, l’avantage du terrain et la dynamique actuelle de Besiktas pourraient finalement faire pencher la balance en faveur du club turc.