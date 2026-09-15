Meilleur buteur du championnat U17 confondu Elies Diallo (OM, 16 ans) obtient sa première convocation avec les U17 de l’EDF.

L’OM peut enfin sourire grâce à sa formation. Alors que les résultats de l’équipe première suscitent de nombreuses interrogations depuis le début de saison, le centre de formation phocéen vient d’offrir une excellente nouvelle.

Diallo récompensé par les Bleus

Elies Diallo, 16 ans, a reçu sa première convocation avec les U17 de l’équipe de France. Une récompense importante pour le jeune attaquant, mais également pour les formateurs marseillais qui l’accompagnent depuis plusieurs années.L’annonce est tombée lundi soir. Elies Diallo fait désormais partie des joueurs retenus avec l’équipe de France U17. Une première sélection qui vient récompenser son excellent début de saison avec l’OM. Le jeune attaquant s’est notamment distingué par son efficacité devant le but. Il est actuellement présenté comme le meilleur buteur du championnat U17, toutes équipes confondues. À seulement 16 ans, cette performance attire donc logiquement l’attention des sélectionneurs nationaux.

Cette convocation constitue surtout une nouvelle étape dans la progression de Diallo. Le jeune Marseillais va désormais pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux dans sa génération au niveau international. Une expérience particulièrement précieuse à son âge. Pour l’OM, l’objectif sera évidemment de l’accompagner progressivement sans brûler les étapes. Car une convocation en équipe de France U17 ne garantit évidemment pas une future carrière professionnelle. Mais elle constitue un signal particulièrement encourageant sur le potentiel du joueur.

Un nouveau buteur prometteur à l’OM

La trajectoire internationale d’Elies Diallo mérite également d’être surveillée. Le jeune attaquant avait auparavant été convoqué avec les U16 de l’Algérie. Il avait ainsi déjà été observé par les structures de formation algériennes, où son potentiel aurait suscité beaucoup d’attentes. Certains observateurs algériens le voyaient même comme un joueur capable de représenter l’avenir des Fennecs. Sa première convocation avec les U17 français ajoute donc une nouvelle dimension à son parcours international. Cette sélection arrive également dans un contexte particulier à Marseille.

Le centre de formation de l’OM est régulièrement critiqué pour son manque de joueurs issus de la pouponnière capables de s’imposer durablement avec l’équipe première. L’émergence de Diallo ne règle évidemment pas cette problématique mais elle rappelle que le club continue de travailler pour faire émerger de nouveaux talents. La convocation du jeune attaquant chez les Bleuets représente ainsi une belle récompense pour les éducateurs marseillais. Et peut-être le début d’une histoire particulièrement intéressante.

L’OM doit désormais protéger sa pépite

Le plus important sera désormais de laisser Elies Diallo progresser à son rythme. À 16 ans, le jeune buteur a encore beaucoup de travail devant lui avant de pouvoir prétendre au groupe professionnel mais avec son efficacité actuelle et ses premières expériences internationales, son nom commence déjà à circuler.

Pour l’OM, cette convocation constitue en tout cas une excellente nouvelle. Dans une période où le club phocéen traverse plusieurs turbulences, voir un jeune attaquant marseillais rejoindre les équipes de France offre une raison supplémentaire de croire en la formation. Reste maintenant à savoir jusqu’où Elies Diallo pourra aller.