Waldemar Kita aurait déjà signé un document qui pourrait accélérer la vente du FC Nantes.

Le dossier de la vente du FC Nantes pourrait-il enfin entrer dans sa dernière ligne droite ? Alors que Waldemar Kita évoque publiquement l’existence de trois offres pour le FC Nantes, le décrié Thibaud Vézirian affirme de son côté que le président nantais aurait déjà signé une LOI.

Kita aurait déjà signé une LOI

Ce document intervient généralement dans le cadre de négociations avancées entre un vendeur et un potentiel acquéreur. Il ne signifie pas pour autant que la vente est définitivement conclue, mais peut marquer une nouvelle étape dans le processus.

Pour Vézirian, cette signature démontre surtout que le dossier pourrait être beaucoup plus avancé que ce qui est actuellement communiqué publiquement. Le journaliste a réagi à la situation sur les réseaux sociaux avec un message particulièrement critique envers Waldemar Kita : « Le Kita circus continue. Alors qu’il a signé une LOI, il parle de 3 offres publiquement pour faire monter d’hypothétiques enchères. Encore. »

Vézirian fait également référence aux précédentes tentatives de vente du FC Nantes et à un épisode au cours duquel une demande de commission supplémentaire aurait, selon lui, fait échouer la vente au dernier moment. Il évoque également une « tentative curieuse d’autocritique », avant d’adresser une nouvelle fois sa « compassion totale » aux supporters nantais.

Une vente du FC Nantes désormais en vue ?

Le discours public de Waldemar Kita et les informations avancées par Thibault Vézirian semblent donc présenter deux lectures différentes de la situation. Le propriétaire du FC Nantes parle de trois offres, tandis que le journaliste affirme qu’une LOI aurait déjà été signée.

Si cette information se confirme, cela voudrait dire que le processus de vente aurait déjà franchi une étape importante. La signature d’une LOI ne garantit évidemment pas la finalisation de l’opération, puisque des négociations et différentes conditions doivent encore être réglées avant une éventuelle officialisation.

Mais après plusieurs années de rumeurs, de négociations et de rebondissements, cette nouvelle information pourrait relancer sérieusement le dossier. Le FC Nantes est-il enfin sur le point de changer de propriétaire ? Pour l’heure, aucune vente n’a été officiellement annoncée. Mais si la LOI évoquée par Thibault Vézirian a bien été signée, le dossier pourrait bel et bien être plus avancé qu’il n’y paraît.