L’OM a tout le mal du monde à remplir le stade Vélodrome à quelques jours du Classique contre le PSG (dimanche, 20h45). La faute à Frank McCourt ?

Le Classique approche à grands pas. Dimanche soir, l’OM recevra le PSG au CEPAC Vélodrome, pour la 5e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est programmé à 20h45. Mais à cinq jours de ce rendez-vous majeur du calendrier marseillais, une image interpelle : le stade n’est toujours pas rempli.

Le prix des billets au cœur des critiques

Selon Le Parisien, environ 7 500 billets seraient encore à vendre pour OM-PSG ! Une situation particulièrement surprenante compte tenu du prestige de l’affiche. Le Vélodrome, qui peut accueillir environ 67 000 spectateurs, est habituellement quasiment plein très rapidement pour ce type de rencontre. L’OM a d’ailleurs élargi son offre en mettant notamment en vente des places à visibilité réduite afin de proposer des tarifs plus accessibles. Une décision qui montre que le club cherche encore à remplir au maximum son enceinte.

Plusieurs explications sont avancées autour de cette désaffection inhabituelle : des tarifs jugés trop élevés par certains supporters, le début de saison poussif de l’OM ou encore la crainte de voir Paris repartir du Vélodrome avec une victoire. Le contexte sportif n’aide évidemment pas. Après quatre journées, l’OM n’affichait que trois points au classement, avant son déplacement à Rennes, où les Marseillais se sont inclinés 1-0. Le club reste donc sous pression avant de recevoir le PSG.

Un Vélodrome pas plein pour le Classique ?

Mais pour une partie des supporters, cette situation est aussi le reflet d’un désamour plus profond. Frank McCourt est devenu une cible régulière des critiques marseillaises depuis plusieurs semaines. Les supporters lui reprochent notamment les contraintes financières qui entourent désormais le projet olympien et un mercato estival qui n’a pas répondu à toutes les attentes. LePetitOM avait d’ailleurs ironisé sur X après avoir constaté le nombre important de billets encore disponibles : « 8900 places restent à vendre pour OM-PSG… Bravo Franck t’as réussi à péter la hype d’un stade plein à tous les matchs en un été ! » Une formule volontairement provocatrice, qui résume l’état d’esprit d’une partie des supporters.

Le scénario serait inédit à l’échelle récente de cette affiche. Voir des places encore disponibles à quelques jours d’un OM-PSG interpelle forcément, même si le chiffre devrait encore évoluer d’ici dimanche. Le club continue d’ailleurs à commercialiser des billets et met en avant le rendez-vous contre le PSG sur ses canaux officiels. Il faudra donc attendre le coup d’envoi pour savoir si le Vélodrome affichera finalement complet. Mais le simple fait que la question se pose constitue déjà un signal fort.