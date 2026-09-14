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FRANCE

OM : Genesio a tranché pour son avenir avant Besiktas et le PSG !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 21:00
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM

Bruno Genesio aurait pris une décision claire concernant son avenir sur le banc de l’OM malgré le début de saison compliqué.

Battu vendredi dernier par le Stade Rennais (1-0), l’Olympique de Marseille a enchaîné une troisième défaite consécutive en Ligue 1 et s’apprête désormais à affronter Besiktas en Ligue Europa, puis le Paris Saint-Germain en championnat. Après la rencontre, Bruno Genesio a tenu des propos qui ont beaucoup fait réagir sur ses ambitions pour la saison, visant indirectement sa direction. Depuis, de nombreux supporters marseillais redoutent un départ de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais.

« Genesio ne démissionnera pas »

Mais que les supporters olympiens se rassurent, Bruno Genesio n’aurait pas l’intention de quitter prochainement son poste d’entraîneur de l’OM, malgré le début de saison raté et le manque de recrues cet été. C’est ce qu’a confié une source proche du club olympien à La Provence.

« Il n’y a rien d’énigmatique. D’ailleurs, ce n’est pas Bruno Genesio qui va sur ce terrain… Quand on voit le mercato, il faut être lucide. Pourquoi poser une question dont tout le monde connaît la réponse ? En plus, les supporters n’ont pas besoin de ça pour comprendre la situation, et savoir à quoi s’attendre cette saison. Perdre espoir, ce n’est pas du tout le style du bonhomme, il ne démissionnera pas. »

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