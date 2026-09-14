ASSE Mercato : les Verts officialisent un dernier départ !

L’ASSE a officialisé ce lundi soir le départ en prêt de Strahinja Stojkovic vers l’OFK Belgrade.

Comme attendu, Strahinja Stojkovic quitte l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le club serbe de l’OFK Belgrade sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Le club forézien a officialisé ce lundi soir la nouvelle. Sauf départ de dernière minute, il devrait s’agir du dernier départ estival chez les Verts.

Arrivé l’été dernier dans le Forez en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre un chèque de 2,8 millions d’euros, le latéral droit serbe n’a disputé que 67 petites minutes avec l’équipe première de l’ASSE et part donc en prêt afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience.

Le communiqué de l’ASSE

« Le défenseur latéral rejoint la capitale serbe, Belgrade, pour y défendre les couleurs de l’OFK jusqu’à la fin de saison. L’ASSE et l’OFK Belgrade (Serbie) ont trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de Strahinja Stojkovic jusqu’à la fin de saison 2026/2027. Le défenseur rejoint ainsi le sixième du dernier exercice de la Jelen SuperLiga. Bonne saison Strahinja ! », peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.