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FRANCE

PSG, Real Madrid : la réaction de Mbappé à la réponse de Dembélé a fuité !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 17:55
Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2026

Kylian Mbappé aurait été surpris par la réponse d’Ousmane Dembélé à ses propos sur le Ballon d’Or.

La tension monte entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé autour du Ballon d’Or. Tout est parti des déclarations de l’attaquant du Real Madrid au sujet de son coéquipier en équipe de France et de leurs trajectoires respectives. « Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! », avait notamment déclaré l’ancien Parisien.

Des propos auxquels Ousmane Dembélé semble avoir répondu après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois (1-0) ce dimanche. Interrogé au micro de Ligue 1+, le Ballon d’Or 2025 a justement insisté sur le fait qu’il n’avait, contrairement à Kylian Mbappé, jamais été considéré comme « l’élu ». « J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra », a lâché l’attaquant parisien.

Mbappé surpris par la réponse de Dembélé !

Selon L’Équipe, Kylian Mbappé aurait été surpris par l’intervention d’Ousmane Dembélé. Le capitaine des Bleus ne serait toutefois pas décidé à lui répliquer publiquement. Le quotidien sportif révèle également qu’Ousmane Dembélé aurait déjà parfois tiqué face à certaines prises de parole médiatiques de Kylian Mbappé, mais qu’il aurait jusqu’ici choisi de garder le silence publiquement, connaissant le personnage mieux que quiconque.

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