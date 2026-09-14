Luis Enrique a livré une réaction pleine de bon sens après la première victoire étriquée du PSG à Brest dimanche en clôture de la 4e journée de L1 (1-0).

Le PSG respire enfin. Après trois journées sans victoire en Ligue 1, Paris a finalement décroché ses premiers trois points de la saison sur la pelouse de Brest dimanche soir (0-1).

Luis Enrique n’a rien aimé au PSG !

Un succès acquis grâce à un but de Ferran Torres dès la 5e minute, mais au terme d’une rencontre durant laquelle les Bretons ont sérieusement fait souffrir les champions de France. Et visiblement, Luis Enrique n’a pas attendu longtemps pour faire passer son message.Après la rencontre, l’entraîneur du PSG s’est montré particulièrement sévère avec son équipe. L’Espagnol a notamment regretté que le PSG ait été beaucoup plus convaincant lors de ses trois rencontres précédentes que lors de cette victoire à Brest.

Pour lui, les trois points ne peuvent pas masquer les nombreuses insuffisances affichées par son équipe. « On a fait beaucoup mieux dans les 3 matches que l’on n’a pas gagnés comparés à aujourd’hui. On a mis beaucoup de rythme d’entrée, mais on a raté des actions qu’il ne faut pas. Aujourd’hui, on a pris les 3 points mais il faut faire mieux », a lancé Luis Enrique au micro de Ligue 1+. Et le technicien espagnol ne s’est pas arrêté là. Lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il avait apprécié dans la prestation de ses joueurs, sa réponse a été particulièrement claire : « Rien. Je pense qu’il faut faire beaucoup mieux. »

Hakimi inquiète avant le Classique

Luis Enrique attend notamment davantage de maîtrise collective. « Si tu veux gagner de la manière que nous voulons gagner, tu ne peux pas te satisfaire de ça, j’en attends plus de mes joueurs. Il faut contrôler plus, il y a des moments où l’on n’a pas eu de ballons. Il faut améliorer ça, pour tous les joueurs et le coach aussi », a expliqué le coach parisien. Un avertissement sans frais pour ses joueurs. Car malgré cette première victoire en championnat, le PSG reste loin du niveau affiché quelques jours plus tôt en Ligue des champions. Face au Slovan Bratislava, Paris avait impressionné en s’imposant 6-1 avec notamment un triplé de Ferran Torres et un doublé d’Ousmane Dembélé.

L’autre mauvaise nouvelle de la soirée concerne Achraf Hakimi. Le latéral marocain a été contraint de quitter ses partenaires avant la pause, après avoir ressenti une douleur à l’adducteur droit. Il a cédé sa place à Fabian Ruiz à la 39e minute. Une sortie forcément préoccupante alors que le PSG doit affronter l’OM le 20 septembre au Vélodrome. Interrogé immédiatement après la rencontre, Luis Enrique ne disposait toutefois d’aucun diagnostic précis. « Hakimi ? J’espère que ce n’est rien de grave, c’est difficile à savoir. Demain, il ira voir les docteurs », a expliqué l’entraîneur parisien. Le PSG devait donc attendre les examens médicaux pour connaître la gravité exacte de la blessure et l’éventuelle durée d’indisponibilité du Marocain.