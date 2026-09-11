PSG Mercato : Renato Sanches tient déjà sa prochaine destination !

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le PSG, Renato Sanches pourrait rebondir rapidement en Espagne.

Le feuilleton Renato Sanches pourrait bientôt connaître un nouvel épisode. Quelques jours après avoir officiellement quitté le PSG, l’international portugais serait proche de trouver un nouveau point de chute.

Selon les informations de Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, le joueur de 29 ans est actuellement en discussions avancées avec Getafe, pensionnaire de Liga. Le club madrilène, actuellement 15e du championnat espagnol, pourrait ainsi offrir à l’ancien Parisien l’occasion de relancer une carrière freinée ces dernières années par de nombreux problèmes physiques.

Renato Sanches, une nouvelle page après le PSG

Arrivé au PSG à l’été 2022 en provenance du LOSC, Renato Sanches n’aura jamais réellement réussi à s’imposer dans la capitale. Après une première saison parisienne, le Portugais a enchaîné les prêts à l’AS Roma, au Benfica puis au Panathinaïkos.

Son contrat avec le PSG, qui courait initialement jusqu’en juin 2027, a finalement été résilié à l’amiable début septembre. Désormais libre de tout contrat, le milieu peut donc s’engager avec Getafe sans indemnité de transfert.

Pour le PSG, ce dossier est donc définitivement refermé. Pour Renato Sanches, l’objectif est désormais clair : retrouver de la continuité et tenter de relancer, à 29 ans, une carrière qui avait débuté sous les meilleurs auspices avec le titre de champion d’Europe remporté avec le Portugal en 2016. À Getafe, le Portugais pourrait avoir une nouvelle chance de prouver qu’il n’a pas encore dit son dernier mot.