RC Lens : après Prague, Toppmöller prêt à donner le totem à deux joueurs ?

Le duo Haidara-Bulatovic semble porter chance au RC Lens : alignés ensemble pour la quatrième fois depuis leur arrivée, les deux joueurs ont toujours connu la victoire.

Et si RC Lens tenait là une association appelée à durer ? Comme le souligne Laurent Mazure, Amadou Haidara et Andrija Bulatovic ont été associés pour la quatrième fois sous le maillot sang et or ce jeudi lors de la victoire renversante à Prague en Ligue des Champions (2-3). Un constat qui interpelle forcément, puisque le Racing s’est imposé à chacune de ces quatre occasions.

Un duo qui gagne

Au-delà des statistiques, cette série peut donner matière à réflexion à Dino Toppmöller. Après la rencontre de Prague, l’entraîneur pourrait être tenté de s’appuyer davantage sur cette paire, surtout si son animation et son équilibre répondent aux attentes.

Haidara apporte notamment son expérience et son activité au milieu. Arrivé du RB Leipzig, l’international malien s’est rapidement intégré au collectif lensois après son arrivée en Artois, même s’il lui faudra sans doute encore quelques matchs pour monter en puissance.

Le début d’un nouveau repère ?

Il est évidemment trop tôt pour parler de duo indiscutable. Quatre matches restent un échantillon limité et les choix de Toppmöller dépendront aussi des adversaires, de la forme des joueurs et des besoins tactiques du RC Lens.

Mais dans le football, les séries ont parfois leur importance. Quatre associations, quatre victoires : Haidara et Bulatovic pourraient bien avoir marqué des points pour devenir l’un des nouveaux repères de Toppmöller, qui peine pour l’instant à trouver la bonne formule au milieu.