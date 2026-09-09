Discipline : bonne nouvelle pour le FC Nantes, coup dur pour le RC Lens

La commission de discipline de la LFP a rendu ses décisions, avec notamment deux suspensions qui concernent directement le FC Nantes et le RC Lens.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie ce mercredi pour examiner les événements survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. On connaît désormais les sanctions prononcées par la Ligue.

Agouzoul suspendu pour Sochaux – FC Nantes, Sagnan manquera Le Mans – RC Lens

Bonne nouvelle pour le FC Nantes, Saad Agouzoul sera suspendu pour le match entre Sochaux et les Canaris après avoir écopé d’un match de suspension à la suite de son expulsion face à Pau (1-1). En Ligue 1, Souleymane Sagnan, expulsé lors de la défaite du RC Lens contre Lorient (0-1), a également écopé d’un match de suspension et manquera donc le prochain rendez-vous des Sang et Or face au Mans.

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

LIGUE 1 MCDONALD’S :

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis : Junior MWANGA (Havre AC).

1 match de suspension ferme : Souleymane SAGNAN (RC Lens).

1 match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles : Luis CAMPOS (conseiller sportif du PSG).

1 match de suspension ferme et 2 matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles : Johan LIEBUS (entraîneur des gardiens du Mans FC).

LIGUE 2 BKT :

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis : Elydjah MENDY (AS Nancy-Lorraine).

1 match de suspension ferme : Mahamadou DIAWARA (Red Star FC).

1 match de suspension ferme : Saad AGOUZOUL (FC Sochaux).

2 matchs de suspension ferme et 2 matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles : Johan CAVALLI (entraîneur adjoint du Pau FC).