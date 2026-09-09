FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé l’arrivée du nouveau gardien !

Le FC Nantes aurait bouclé le retour de Patrick Carlgren en qualité de joker.

Depuis la grave blessure d’Alexis Mirbach, gardien numéro 2 derrière Maxime Dupé, le FC Nantes s’est mis en quête d’un nouveau portier sur le marché des transferts. Le club des bords de l’Erdre a ainsi rappelé Patrick Carlgren, qui n’avait initialement pas prolonger l’aventure chez les Canaris cet été, et a également coché les noms de Gaëtan Poussin (Red Star) ou, plus récemment, d’Obed Nkambadio (Paris FC).

Carlgren va revenir chez les Canaris

Mais c’est finalement bien Patrick Carlgren qui devrait venir pallier la longue absence d’Alexis Mirbach. Selon les informations de L’Équipe, le gardien suédois, qui était toujours sans club depuis son départ des Canaris, serait bien parti pour s’engager pour une saison en faveur du FC Nantes, soit jusqu’en juin 2027. Il va ainsi faire son retour à Nantes en qualité de joker.

Reste désormais à savoir qui de Maxime Dupé ou de Patrick Carlgren s’imposera comme le gardien numéro 1 du FC Nantes, alors que l’ancien Niçois, souvent sifflé lundi par la Beaujoire lors de la victoire contre Nancy (1-0), connaît un début de saison compliqué dans les cages nantaises.