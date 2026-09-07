FC Nantes – Nancy : Nantes signe enfin sa première victoire, les notes des Canaris

Devant son public, le FC Nantes s’est imposé ce lundi soir contre Nancy (1-0), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 2.

Le FC Nantes recevait ce lundi (20h45) l’AS Nancy Lorraine, en match de clôture de la cinquième journée de Ligue 2. Pour la première de Grégory Poirier à la Beaujoire, les Canaris ont enfin décroché leur première victoire de la saison (1-0), grâce au premier but de Thomas Robinet sous ses nouvelles couleurs.

Le FC Nantes sort de la zone rouge

Après une première période bien terne, principalement marquée par l’expulsion d’Elydjah Mendy (33e), les Jaune et Vert ont évolué en supériorité numérique pendant près d’une heure. Ils en ont profité pour faire la différence dès le retour des vestiaires, leur nouvelle recrue offensive trouvant le chemin des filets sur sa première occasion (46e).

Grâce à ce premier succès de la saison, les hommes de Grégory Poirier ne sont plus derniers de Ligue 2 et remontent au 15e rang, celui de premier non-relégable.

Les notes des Canaris

Maxime Dupé (6) : Souvent sifflé par son public après un début de saison très compliqué, le gardien nantais s’est montré autoritaire et rassurant dans ses interventions, signant son premier clean-sheet de la saison.

Frédéric Guilbert (3) : Averti d’entrée (12e), le capitaine des Canaris a été en grandes difficultés défensivement face à son vis-à-vis, Zakaria Fdaouch. Il a également manqué de précision offensivement, notamment dans ses centres. D’où son remplacement dès le retour des vestiaires par Fodé Doucouré (46e).

Lucas Perrin (6,5) : Impérial dans les duels aériens, l’ancien Marseillais s’est montré très solide et propre dans la relance, n’hésitant pas à casser des lignes par ses passes.

Saïdou Sow (4,5) : Un match compliqué techniquement pour le joueur prêté par le RC Strasbourg, notamment dans ses contrôles et à la relance, mais il s’est montré solide dans les duels.

Kelvin Amian (6) : De nouveau positionné au poste de latéral gauche, l’ancien Toulousain a rarement été pris à défaut défensivement et est monté en puissance offensivement au fil de la rencontre.

Johann Lepenant (5) : Positionné en sentinelle, l’ancien Lyonnais a connu quelques difficultés dans la construction du jeu, avec notamment plusieurs pertes de balle dangereuses. Il s’est montré plus à son avantage après l’entrée en jeu de Balthazar Pierret et son repositionnement plus haut sur le terrain.

Ryad Hachem (6) : Après une première période assez neutre pour sa première titularisation sous les couleurs nantaises, l’ancien joueur du Red Star est monté en puissance au retour des vestiaires, délivrant notamment la passe décisive sur l’ouverture du score de Thomas Robinet (46e). Remplacé par Ibrahima Sissoko (84e).

Wilitty Younoussa (5) : L’ancien joueur de Rodez s’est montré assez discret dans la construction du jeu, mais précieux par son activité et son volume de jeu. Remplacé par Balthazar Pierret (52e).

Dehmaine Tabibou (4,5) : Le jeune Nantais a fait trop peu de différences sur son couloir droit, même s’il est à l’origine de l’une des actions importantes du match en lançant Thomas Robinet dans la profondeur sur l’expulsion d’Elydjah Mendy (33e). Remplacé par Antoine Joujou (70e).

Mathieu Cafaro (7) : Par la qualité des ballons distillés, l’ancien Stéphanois a été le Nantais le plus dangereux dans le jeu, à l’image du décalage créé pour Ryad Hachem sur l’ouverture du score de Thomas Robinet (46e). Remplacé par Ignatius Ganago sous les applaudissements de la Beaujoire (70e).

Thomas Robinet (6,5) : Assez peu trouvé par ses partenaires en première période, mais jamais avare d’efforts, le néo-Nantais a eu le mérite de provoquer l’expulsion d’Elydjah Mendy (33e). Il s’est ensuite montré décisif dès le retour des vestiaires en ouvrant le score sur sa première occasion sous le maillot nantais (46e) et n’était pas loin de doubler la mise juste avant l’heure de jeu (59e).

Par notre correspondant à Nantes, Fabien Chorlet.