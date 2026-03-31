Si un international de l’ASSE a déjà effectué son retour à Saint-Étienne, Philippe Montanier pourrait titulariser Brice Maubleu à Nancy (samedi, 20h).

C’est une décision qui pourrait marquer un tournant dans la gestion du sprint final. Du côté de l’ASSE, Peuple Vert indique que Philippe Montanier réfléchit sérieusement à titulariser Brice Maubleu lors du déplacement à Nancy. Une option qui prend de l’épaisseur au fil des jours, notamment en raison de la situation physique de Gautier Larsonneur. Blessé, le retour du numéro un stéphanois ne sera pas précipité, et le staff privilégie la prudence.

Maubleu a marqué des points

Face à Grenoble, Maubleu a répondu présent. À 36 ans, le gardien de l’ASSE a livré une prestation sérieuse, sans erreur, permettant aux Verts de sécuriser un point précieux. Dans un contexte où la dynamique est positive, ce match a conforté le staff dans l’idée de maintenir une certaine continuité. La tendance serait claire : Maubleu pourrait enchaîner à Nancy. Un signal fort envoyé au groupe : la hiérarchie peut évoluer en fonction des circonstances et des performances.

Davitashvili de retour, le groupe se recompose

Autre bonne nouvelle pour les Verts, le retour de Zuriko Davitashvili. EVECT croit savoir que l’international géorgien a bouclé son rassemblement avec une victoire et un match nul, et sera rapidement réintégré au groupe. Sans doute ce mardi. Ben Old et Abdoulaye Kanté doivent suivre dans les prochaines heures, avant une vague plus large de retours prévue jeudi, à deux jours du match.

Une fin de semaine décisive

À l’approche du déplacement à Nancy, l’ASSE affine ses réglages. Entre prudence dans la gestion des blessés et retour progressif des internationaux, Montanier avance avec méthode. Mais une chose est sûre : si Maubleu est titularisé, ce ne sera pas un simple choix par défaut… mais une vraie décision forte pour sécuriser un match crucial.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2