ASSE – Nancy : les notes des Verts, vainqueurs mais pas brillants

L’ASSE pouvait grimper à la 2e place de la Ligue 2 en cas de succès contre Nancy ce samedi soir. Elle y est parvenue en s’imposant (2-1), mais sans briller. Voici nos notes pour les protégés d’Horneland…

LARSONNEUR (5)

Il n’a eu aucun arrêt à faire. Un penalty encaissé et quelques sueurs froides en fin de match sur des coups de pied arrêtés

FERREIRA (5)

Le Portugais a vécu une première mi-temps très délicate. Fébrile, il a raté la plupart de ses interventions mais a tout de même délivré deux-trois bons centres. Et c’est lui qui a provoqué le penalty du 2-0.

BERNAUER (6)

Une belle première mi-temps. Son retour a fait du bien, que ce soit défensivement, avec un sauvetage (45e), ou dans le jeu, avec sa qualité de relance et son jeu long. Sa faute de main sur le penalty concédé est venue ternir sa bonne prestation.

NADE (6)

Toujours aussi solide. Les attaquants lorrains se sont heurtés à lui à chaque fois qu’ils ont croisé sa route. Des interceptions, des duels gagnés. Il a encore répondu présent.

ANNAN (5)

Sur son flanc gauche, il s’est plutôt bien entendu avec Davitashvili. Quelques ratés, comme quand il s’est emmélé les pinceaux au moment de centrer (24e). Mais le couloir gauche a mieux fonctionné que le droit et il doit bien y être pour quelque chose…

JABER (6)

Pas très clair sur l’action qui a amené le penalty nancéien. Mais il a encore été le milieu stéphanois le plus consistant. Au four et au moulin. Un lâche rien.

MOUEFFEK (5), puis MILADINOVIC

Moueffek a tiré au dessus sur une passe en retrait de Boakye (14e). Il a posé des soucis à Nancy par ses percussions mais aurait gagné à lâcher un peu plus vite son ballon. Remplacé à sa grande déception par MILADINOVIC.

TARDIEU (5)

Le numéro 10 des Verts n’a pas tremblé pour transformer le penalty. Mais dans le jeu, il a été assez discret, hormis une frappe sur le poteau alors qu’il était en bonne position (41e). Il a manqué parfois de justesse et surtout de vivacité. Un match au petit trot, comme souvent ces derniers temps.

CARDONA (6), puis N’GUESSAN

Cardona a inscrit un joli but, en éliminant Basilio avec classe. Mais le reste du temps, il a été peu en vue, peu aidé dans son couloir par Ferreira. Remplacé par N’GUESSAN, auteur d’une entrée intéressante. Et qui aurait peut-être mérité de jouer un peu plus en l’absence de Stassin et Duffus…

BOAKYE (5,5)

En faux 9, le Ghanéen a trouvé de bons décalages mais Moueffek et Tardieu n’en ont pas profité (14e, 41e). Après une bonne entame, il a baissé le pied, à l’image de l’équipe.

DAVITASHVILI (6)

Le Géorgien n’a pas ménagé ses efforts, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Il a été un danger permanent pour la défense de l’ASNL mais a parfois manqué de soutien. Passeur décisif pour Cardona, il a joué plus collectif que d’habitude. Son meilleur match depuis longtemps.