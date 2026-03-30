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FRANCE

ASSE : un chat noir et le RC Lens planeront sur les Verts à Nancy

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 17:33
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Romain Lissorgue brandissant un carton jaune lors de Lens-Saint-Etienne la saison passée.
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L’ASSE connaît l’arbitre qui la dirigera à Nancy samedi soir. Et ce ne sont pas des bons souvenirs, les deux derniers étant liés au RC Lens…

Avec son bilan presque parfait de 6 victoires et 1 nul depuis la prise de fonctions de Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne avec impatience la suite de la compétition en Ligue 2. Ce samedi, elle prendra la forme d’un déplacement à Nancy, promu pointant à la 15e place du classement. A l’aller, les Verts avaient bataillé pour venir à bout du club au chardon (2-1) mais ce dernier reste sur six matches sans victoire donc tous les espoirs sont permis. Sauf que l’arbitre désigné pour ce choc entre anciens pensionnaires de L1 ne réussit pas du tout à l’ASSE !

Deux défaites contre Lens la saison dernière avec lui

L’arbitre en question est Romain Lissorgue. Âgé de 34 ans, il a dirigé les Verts à 5 reprises depuis le début de sa carrière pour un bilan très négatif d’une victoire stéphanoise, un nul et trois défaites. Les deux dernières ont été enregistrées la saison dernière, à chaque fois contre le RC Lens (0-2 à Geoffroy-Guichard, 0-1 à Bollaert) ! Le seul bon souvenir avec lui remonte à la saison 2022-23 quand les Verts avaient battu les Girondins de Bordeaux (2-0) dans le Chaudron.

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La bonne nouvelle dans cette nomination, comme le souligne Poteaux Carrés, est que Romain Lissorgue ne réussit pas non plus à Nancy ! C’est même encore pire avec les Lorrains, qui affichent un bilan d’une victoire (comme les Verts), de deux nuls et de quatre défaites !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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