C’est une nuit qui peut faire basculer une carrière. Lucas Stassin, buteur de l’ASSE, va connaître sa première sélection avec la Belgique face au Mexique.

L’ASSE tient peut-être déjà une nouvelle pépite internationale. Selon La DH Les Sports+, Lucas Stassin s’apprête à vivre un moment clé de sa jeune carrière : ses premières minutes avec la sélection belge. Face au Mexique, dans la nuit (3h00), l’attaquant stéphanois devrait bénéficier de temps de jeu, comme l’a promis Rudi Garcia. Une opportunité en or pour s’installer dans la rotation des Diables Rouges.

Une vraie carte à jouer

Dans un groupe élargi à 26 joueurs, chaque rassemblement peut créer une surprise. Et Stassin le sait : cette tournée est une chance unique de s’imposer dans la hiérarchie offensive belge. Garcia, qui l’appelle affectueusement « le petit », semble prêt à lui offrir une vraie opportunité. Reste à savoir si ce sera quelques minutes en fin de match… ou un temps de jeu plus conséquent pour marquer les esprits.

Une hiérarchie en mouvement

Derrière Romelu Lukaku et Charles De Ketelaere, la place de numéro 3 en attaque est encore ouverte. Pour l’instant, Loïs Openda semble en pole position, mais sa situation est plus fragile qu’il n’y paraît. En difficulté cette saison, l’attaquant pourrait perdre du terrain si un concurrent se distingue.

Le match qui peut tout changer

Une bonne entrée face au Mexique pourrait totalement rebattre les cartes. Même en sortant du banc, Stassin a l’occasion de semer le doute et de s’inviter durablement dans les plans du sélectionneur. La liste finale pour les prochaines échéances approche, et chaque détail comptera. Pour le buteur des Verts, cette première cape n’est pas une finalité… mais le début d’un vrai combat pour exister au plus haut niveau. À 3h du matin, tous les regards seront tournés vers lui. Du côté de l’ASSE, cette grande nouvelle pourrait ne pas être totalement partagée : dans quel état Stassin va-t-il rentrer pour disputer le match à Nancy samedi à 20h ?

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2