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En quête d’un futur stadium manager, l’ASSE compte bien dénicher la perle rare pour faire avancer le projet.

L’ASSE avance masquée mais elle prépare un virage stratégique majeur en interne. En quête de son futur stadium manager, le club stéphanois ne cherche pas simplement un remplaçant : il veut frapper fort. Selon les informations d’EVECT, le départ annoncé d’Arnaud Chausi, arrivé en 2024, ne sera pas compensé par un simple copier-coller. Bien au contraire.

Moderniser et structurer durablement l’ASSE

Les dirigeants de l’ASSE souhaitent faire évoluer en profondeur ce poste clé, avec une ambition claire : moderniser et structurer durablement le club. Le futur stadium manager héritera ainsi d’un périmètre largement élargi. Une première évolution majeure concerne l’intégration de la section féminine dans ses responsabilités. Un choix loin d’être anodin, qui s’inscrit dans une volonté globale d’harmonisation et de développement de toutes les composantes du club. Mais ce n’est pas tout. L’autre dossier brûlant, c’est évidemment le site de L’Étrat. En pleine mutation, le centre d’entraînement fait l’objet d’investissements réguliers et stratégiques.

L’ASSE s’active pour dénicher la perle rare

Le futur responsable devra donc piloter ces transformations, accompagner les projets à venir et garantir une montée en gamme des infrastructures. En coulisses, ce chantier est loin d’être secondaire. Il reflète une ambition forte : professionnaliser l’organisation et optimiser chaque détail pour soutenir le projet sportif porté par Philippe Montanier et la direction. L’ASSE s’active désormais pour dénicher le profil idéal. Un choix stratégique, presque invisible pour le grand public… mais qui pourrait bien devenir un véritable levier de performance dans les mois à venir.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2