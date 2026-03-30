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ASSE : un départ stratégique se profile déjà en coulisses

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 23:00
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À AS Saint-Étienne, les changements ne concernent pas que le terrain. En interne aussi, le club prépare déjà la saison prochaine… avec un départ important qui pourrait passer inaperçu, mais aux conséquences bien réelles.

Arnaud Chausi déjà sur le départ

Arrivé discrètement fin 2024, Arnaud Chausi ne fera pas long feu dans le Forez.

Le stadium manager devrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison, après seulement quelques mois en poste. Une situation qui oblige déjà l’ASSE à se réorganiser en coulisses.

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Pourtant, son profil cochait toutes les cases. Passé par Clermont, il avait été recruté pour structurer et moderniser les infrastructures du club.

Mais l’aventure s’arrête déjà.

Un rôle clé au cœur du projet stéphanois

Ce départ est loin d’être anodin.

Le poste de stadium manager est stratégique. À Saint-Étienne, il ne se limite pas à la gestion du stade. Il englobe :

  • le Stade Geoffroy-Guichard
  • le centre sportif Robert-Herbin
  • les relations avec la LFP, la FFF et l’UEFA
  • la gestion des budgets et des prestataires

Un rôle transversal, essentiel au bon fonctionnement du club.

Une nouvelle organisation déjà en préparation

Mais l’ASSE ne compte pas simplement remplacer Arnaud Chausi.

Le club prépare une évolution plus profonde du poste.

Le futur stadium manager aura un périmètre élargi :

  • intégration de la section féminine
  • supervision renforcée des infrastructures
  • suivi des projets de développement

L’Étrat, au cœur des enjeux

Autre point clé : le site de L’Étrat.

En constante évolution, le centre d’entraînement représente un axe majeur du développement du club. Le futur responsable devra accompagner ces transformations et piloter les investissements à venir.

Un signal fort envoyé en interne

Ce départ, aussi discret soit-il, en dit long sur la stratégie de l’ASSE.

Le club cherche à se structurer, à professionnaliser son organisation et à anticiper l’avenir.

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