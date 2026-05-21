Si la FIFA n’a pas accordé de dérogation pour que les joueurs de l’ASSE et de l’OGC Nice sélectionnés pour la Coupe du monde puissent être alignés lors des barrages L1-L2,les 26 et 29 mai, les bonnes relations entre le Gym et Nasser al-Khelaïfi pourraient-elles jouer ?

Le dossier des internationaux continue d’enflammer les coulisses du barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice (26-29 mai). Et désormais, c’est même le PSG qui se retrouve indirectement mêlé à cette affaire explosive.

« Ça apprendra à Rivère de s’agenouiller devant le PSG »

Après le refus officiel de la FIFA d’accorder une dérogation concernant les joueurs convoqués en sélection avant les barrages des 26 et 29 mai, une question commence à circuler : l’OGC Nice peut-il bénéficier de certains soutiens influents pour tenter de débloquer la situation ? Il faut dire que le Gym entretient de très bonnes relations avec Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et figure extrêmement puissante dans les instances du football français et européen. De quoi imaginer, pour certains, un éventuel coup de pouce politique ou diplomatique afin d’aider le club azuréen à conserver plusieurs internationaux pour cette double confrontation capitale. L’idée commence à germer chez les supporters…

Mais Mohamed Toubache-Ter n’y croit absolument pas. Comme souvent, l’insider a livré une réaction très cash sur ses réseaux sociaux, pointant directement le manque supposé de soutien autour du club niçois malgré sa proximité avec le PSG : « Pour s’agenouiller devant le PSG et faire dans la solidarité ya du monde hein… En revanche, voir Nice jouer sans ses internationaux… ça pose problème à personne. Ça apprendra à Jean-Pierre Rivère l’inutilité de s’agenouiller devant le PSG. » Une sortie qui risque forcément de faire réagir. Car derrière cette phrase, c’est tout le climat politique du football français qui est visé.

L’OGC Nice fortement impacté contre l’ASSE ?

Depuis plusieurs années, les relations entre certains dirigeants de Ligue 1 et le PSG alimentent régulièrement les débats, notamment autour de l’influence grandissante du club parisien dans les grandes décisions du football français. Dans le cas présent, rien ne permet évidemment d’affirmer que le PSG pourrait réellement intervenir pour modifier la position de la FIFA ou influencer directement les fédérations concernées. D’autant que le règlement reste extrêmement strict concernant la mise à disposition des internationaux avant les compétitions officielles.

Mais cette hypothèse suffit déjà à alimenter les fantasmes et les tensions autour de ce barrage sous haute pression. Pour rappel, l’OGC Nice pourrait perdre plusieurs éléments majeurs, dont Ali Abdi, Hicham Boudaoui, Antoine Mendy ou encore Salis Abdul Samed. De son côté, l’ASSE est également concernée avec Ben Old, Augustine Boakye et Ebenezer Annan. Et plus les heures passent, plus cette bataille diplomatique semble devenir aussi importante que les deux matches eux-mêmes.