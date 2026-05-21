La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone ne regardera pas à la dépense pour recruter un top buteur mondial au mercato estival.

Le FC Barcelone prépare du très lourd pour son prochain mercato offensif. Et malgré la situation financière toujours surveillée du club catalan, un énorme investissement serait désormais envisagé pour trouver l’héritier de Robert Lewandowski.

« On n’exclut pas Julián Alvarez »

Ces dernières heures, Deco a lui-même lâché une déclaration qui fait énormément parler en Espagne. Le directeur sportif du Barça a reconnu toute la difficulté de remplacer l’attaquant polonais, tout en ouvrant clairement la porte à plusieurs pistes prestigieuses. « C’est presque impossible de remplacer Lewandowski. On n’exclut pas Julián Alvarez. Il faut essayer de renforcer l’équipe », a-t-il déclaré au micro d’El Chiringuito. Une phrase forte qui confirme que le champion du monde argentin figure bien dans les réflexions du club catalan.

Et ce n’est pas tout. Selon José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito, le FC Barcelone disposerait désormais d’une capacité d’investissement colossale pour recruter un nouvel avant-centre : « Le Barça peut dépenser 100 millions pour un attaquant. » Une annonce qui relance totalement les spéculations autour des grandes cibles offensives du club blaugrana.

João Pedro va quitter Chelsea !

Parmi elles, Julián Alvarez apparaît évidemment comme l’un des profils les plus séduisants du marché. Polyvalent, travailleur et déjà habitué aux très grands rendez-vous, l’attaquant argentin coche énormément de cases pour le futur projet offensif catalan. Mais un autre dossier commence également à prendre de l’ampleur : celui de João Pedro.

Toujours selon José Alvarez, l’attaquant brésilien devrait prochainement discuter avec Xabi Alonso afin d’exprimer son envie de quitter son club cet été. « João Pedro parlera avec Xabi Alonso pour lui dire qu’il veut partir », a-t-il glissé; Une situation qui pourrait rapidement devenir une opportunité intéressante pour le FC Barcelone si le marché venait à s’accélérer. Car derrière les déclarations de Deco, une réalité se confirme : le Barça prépare activement l’après-Lewandowski et un mercato XXL.