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FRANCE

FC Barcelone Mercato : accord pour Rahsford, rebondissement pour Fati !

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 23:20
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Ansu Fati (AS Monaco)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le FC Barcelone a trouvé un accord avec Marcus Rashford pour prolonger son aventure, Ansu Fati rêve d’un retour en Catalogne.

Le mercato du FC Barcelone s’accélère déjà en coulisses avec deux dossiers symboliques. Premier dossier chaud : Marcus Rashford. L’attaquant anglais, prêté cette saison, aurait trouvé un accord de principe avec le Barça pour poursuivre l’aventure en Catalogne. Validé par le coach allemand, il fait clairement partie des priorités sportives du club.

Accord entre Rahsford et le Barça mais…

Mais rien n’est encore simple. Le FC Barcelone souhaite éviter de lever immédiatement l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros afin de préserver ses finances pour d’autres renforts, notamment en défense centrale et au poste de numéro 9. Une stratégie qui pousse le club à envisager un nouveau prêt, mais cette option est loin de convaincre Manchester United. Les Red Devils, de retour en Ligue des Champions, préfèrent désormais une vente sèche et immédiate, estimant que la valeur du joueur dépasse largement le montant fixé. Aston Villa surveille également le dossier et pourrait s’inviter dans la bataille.

Fati rêve d’un retour au FC Barcelone 

En parallèle, un autre feuilleton agite la Catalogne : Ansu Fati. Prêté à l’AS Monaco, l’attaquant espagnol ne devrait pas être définitivement conservé par le club princier. Selon Mundo Deportivo, l’option d’achat ne serait pas levée, ouvrant la porte à un retour surprise au Barça. Et surtout, Fati n’aurait pas abandonné son rêve : s’imposer de nouveau au FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick. Convaincu de pouvoir relancer sa carrière au plus haut niveau, l’Espagnol envisagerait sérieusement un comeback en Catalogne. Deux dossiers, deux trajectoires opposées, mais un même objectif pour le Barça : reconstruire un effectif compétitif tout en jonglant avec des contraintes financières toujours plus serrées.

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