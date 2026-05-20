Après avoir rassuré sur son avenir personnel à l’OL, Paul Fonseca a déjà établi la liste de ses priorités en vue du mercato estival.

L’OL commence à préparer activement son mercato estival, et les grandes lignes du projet de Paulo Fonseca semblent déjà se dessiner en interne. Après avoir clarifié sa situation et rassuré sur son engagement au club, le technicien portugais a identifié les secteurs à renforcer en priorité. Selon Mohamed Toubache-Ter, le staff lyonnais souhaite cibler quatre postes majeurs pour le prochain marché des transferts : un milieu récupérateur, un défenseur central, un attaquant et un ailier.

4 priorités pour l’OL cet été

Une feuille de route claire qui traduit les manques observés cette saison et la volonté de reconstruire un effectif plus équilibré pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Au milieu, l’OL cherche avant tout un profil capable de stabiliser l’entrejeu, de récupérer des ballons et d’apporter de la densité dans les duels. En défense, l’objectif est de renforcer une charnière parfois trop fragile dans les moments clés.

Qui pour faire oublier Endrick ?

Offensivement, l’OL souhaite également apporter du sang neuf avec un attaquant capable de peser dans la surface et un ailier pour dynamiser les couloirs et offrir davantage de solutions dans les phases de transition. Une stratégie globale qui montre que l’OL ne compte pas se contenter d’ajustements mineurs, mais bien reconstruire des fondations solides pour retrouver un statut plus ambitieux en Ligue 1. Dans un marché estival qui s’annonce très actif, ces quatre priorités pourraient rapidement devenir les dossiers chauds du recrutement lyonnais.