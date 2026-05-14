Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Désireux de remplacer Adrien Thomasson, le RC Lens doit lutter avec l’OL au sujet d’un successeur potentiel au mercato estival.

Adversaires dimanche en Ligue 1 pour le dernier match de la saison des Gones, l’OL et le RC Lens le sont également sur le terrain des transferts.

Un profil expérimenté disponible à prix réduit

Selon la presse turque, les deux rivaux sont en concurrence sur un dossier prometteur du mercato estival : celui de Ramiz Zerrouki, milieu de terrain international algérien de 27 ans. Un profil très courtisé, estimé comme une véritable opportunité sur le marché.

Actuellement lié à Feyenoord mais prêté à FC Twente, Zerrouki arrive dans une situation contractuelle favorable pour les clubs intéressés. Avec un contrat courant jusqu’en 2027 mais un statut fragilisé aux Pays-Bas, son départ pourrait se négocier autour de 6 millions d’euros selon plusieurs sources. Une somme jugée abordable pour des clubs de Ligue 1 à la recherche de renforts fiables au milieu.

Une concurrence déjà très forte

La piste ne se limite pas à la France. Le Trabzonspor tiendrait actuellement une longueur d’avance dans le dossier, tandis que le Villarreal CF suit également la situation de près. En France, l’OL et le RC Lens surveillent donc particulièrement le joueur, tout comme le RC Strasbourg Alsace.

Un profil qui séduit particulièrement les recruteurs grâce à son expérience internationale avec l’Algérie (plus de 50 sélections) et sa capacité à stabiliser un milieu de terrain.

L’OL cherche un successeur à Tessmann

Du côté de Lyon, Ramiz Zerrouki est vu comme un potentiel remplaçant de Tanner Tessmann, dont le départ semble de plus en plus probable. Les Gones veulent reconstruire un entrejeu solide et expérimenté, capable de mieux encadrer les jeunes talents du groupe.

Le RC Lens, de son côté, voit en lui un profil complémentaire idéal, capable d’apporter de la rigueur et de l’équilibre dans l’entrejeu avec le départ officialisé d’Adrien Thomasson hier après la défaite contre le PSG à Bollaert (0-2). Reste désormais à savoir si le joueur privilégiera la stabilité d’un projet français ou s’il sera tenté par la Turquie ou l’Espagne, où des clubs se montrent déjà très insistants.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France